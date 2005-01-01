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29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Пять сценариев поражения Зеленского на выборах президента Украины

Владимир Зеленский уже отрепетировал вступление в должность президента УкраиныФото: Ярослав Бурдовицин/Wikipedia
Выборы на Украине подошли к своей кульминации – в воскресенье определятся два финалиста, один из которых станет президентом Незалежной. Уже сейчас можно уверенно назвать фамилию этого человека, но все же смена власти на Украине редко проходила без боя, а в последний раз и вовсе стоила стране части территории. Удастся ли сейчас пройти без больших потерь и какими могут быть сценарии смуты? Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
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Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

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            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Пять сценариев поражения Зеленского на выборах президента Украины

            Владимир Зеленский уже отрепетировал вступление в должность президента Украины   29 марта 2019, 10:18
            Фото: Ярослав Бурдовицин/Wikipedia
            Текст: Петр Акопов

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            Выборы на Украине подошли к своей кульминации – в воскресенье определятся два финалиста, один из которых станет президентом Незалежной. Уже сейчас можно уверенно назвать фамилию этого человека, но все же смена власти на Украине редко проходила без боя, а в последний раз и вовсе стоила стране части территории. Удастся ли сейчас пройти без больших потерь и какими могут быть сценарии смуты?

            Если бы все было просто, то 21 апреля 2019 года, после второго тура выборов, новым президентом Украины был бы избран комик Владимир Зеленский. В пользу этого говорят не только его рейтинги – он в полтора раза опережает ближайших соперников и по опросам выигрывает у любого из них во втором туре – но и общая усталость украинского избирателя от всей политической элиты как таковой, благодаря которой и стал возможен взлет популярности Зеленского.

            Его антирейтинг, то есть число тех, кто ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за него, – 14 процентов, в то время как Порошенко категорически неприемлем для половины избирателей. Однако кроме банальной победы Зеленского во втором туре есть еще несколько сценариев – и их стоит рассмотреть.

            На ваш взгляд

             
            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?



            Обсуждение: 21 комментарий

            Первый вариант – второго тура просто не понадобится. По итогам первого тура будет объявлена победа Петра Порошенко. Этот сценарий фантастичен – но прожженные бойцы украинской политической арены на всякий случай готовятся даже к нему, аргументируя это тем, что Порошенко нечего терять и он пойдет на любые махинации ради победы и сохранения не столько даже власти, сколько активов и жизни. То есть подтасует результаты и, нарисовав себе 50 процентов, переизберется с одного раза.

            Нереалистичность этого сценария связана не только с тем, что у Порошенко (да и вообще ни у кого на Украине) нет такого административного ресурса, чтобы сделать из 15 процентов 50. Куда большее значение имеет то, что Порошенко, как к нему ни относись, все же не дурак – а не понимать, что такая вызывающая фальсификация выборов (даже если бы она была возможна) приведет к протестному взрыву, то есть к импичменту в парламенте или новому майдану и свержению президента, может только клинический идиот.

            Второй вариант – во второй тур выходят Тимошенко и Зеленский, но Порошенко не признает его итогов, пытается опротестовать результаты и с помощью своих судей аннулирует результаты выборов. То есть пытается в новой форме повторить тот сценарий, который был применен во время первого Майдана 2004 года. Дело затягивается, все недовольны Порошенко, но пока суд да дело, он получает возможность для новых комбинаций.

            Но и этот сценарий не имеет смысла для Порошенко – потому что он лишь спровоцирует народные волнения и объединит против него всех остальных кандидатов и олигархов.

            То есть власть в итоге Порошенко все равно потеряет.

            Но насильственным путем и с полностью утраченными шансами на то, чтобы остаться на Украине, зато с хорошими шансами сесть в тюрьму.

            Третий сценарий того, как Зеленский может не получить президентского кресла – он выходит во второй тур с Тимошенко и там проигрывает ей. Все опросы говорят об обратном – он выигрывает у нее едва ли не с большим преимуществом, чем у Порошенко. Поэтому шансов на то, что, даже пробившись во второй тур, Тимошенко не придет в третий раз второй (она уже дважды занимала второе место на президентских выборах на Украине), практически нет.

            Она все-таки принадлежит к старой политической элите – а большинству украинцев весь местный «политикум» надоел хуже горькой редьки.

            Четвертый вариант. Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко – и потом Зеленского снимают с выборов. За нарушения – например, за показ по телевидению сериала «Слуга народа» в день тишины накануне дня голосования. Место Зеленского занимает Юлия Тимошенко. Во втором туре она выигрывает у Порошенко и становится президентом.

            Нереалистичность этого сценария (среди прочего) в том, что снятие Зеленского взорвет ситуацию – Коломойский и прочие устроят майдан со всеми вытекающими из него для Порошенко последствиями.

            Пятый сценарий является вариацией четвертого. То есть после снятия Зеленского за нарушения во втором туре выигрывает Порошенко, а не Тимошенко. Разбирать его нет смысла – мало того, что шансов усидеть у власти до второго тура у Порошенко будет ничтожно мало, даже если представить себе, что он удержался – выиграть у Тимошенко Порошенко может только путем махинаций.

            Да, сейчас некоторые опросы дают бывшему премьеру во втором туре минимальное преимущество над действующим президентом – 25 против 23 процентов – но не нужно забывать, что антирейтинг Порошенко 50 процентов, а у Тимошенко всего 30. Не говоря уже о том, что к ней перейдет почти весь электорат Зеленского, так что ни о какой победе Порошенко не может быть и речи. А в случае нарисованной победы над Юлией Петру придется столкнуться с теми же последствиями, что и в вышеописанных сценариях – восстанием, свержением и бегством.

            Так что остается единственный возможный реалистичный, бескровный и, на самом деле, лучший даже для Порошенко вариант – победа Зеленского во втором туре выборов. И спокойная передача власти от Петра к Владимиру. Потому что если Порошенко попытается замутить что-то в переходный период, его с радостью порвут на куски не только радикалы, но и большая часть украинского «политического класса».

            Понятно, что шансы потерять вслед за властью и капитал, и даже свободу у пятого президента Незалежной весьма велики и в случае мирной передачи власти. Но в обратном случае за его будущее никто совершенно точно не даст и ломаного гроша.


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