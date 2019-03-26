Стал известен лидер по затратам на избирательную кампанию на Украине

Во время президентской гонки больше всего на свою избирательную кампанию потратил действующий президент Украины Петр Порошенко.

На проведение своей кампании Порошенко потратил 407,8 млн гривен (около 16,3 млн долларов) из 415,6 млн гривен, которые находятся в его избирательном фонде, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК Украины от 25 марта (по состоянию на 18 марта) по промежуточным расходам кандидатов в президенты.

Главные конкуренты Порошенко на предстоящих выборах потратили на свои избирательные кампании в разы меньше: лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 163,7 из 164 млн гривен, а комик Владимир Зеленский – 86,4 из 102 млн гривен. При этом Тимошенко оказалась на втором месте по израсходованным на кампанию средствам.

На третьем месте расположился выдвиженец «Оппозиционного блока» Александр Вилкул с тратами в размере 111,4 млн гривен. На четвертом оказался бывший министр обороны Анатолий Гриценко (101,4 млн гривен).

Также отмечается, что побывавший недавно на переговорах в Москве Юрий Бойко потратил на свою избирательную кампанию 46,6 млн гривен.

По данным независимого Комитета избирателей Украины, всего на президентскую кампанию затрачено 1,2 млрд гривен, из которых более половины (853 млн гривен) ушли на рекламу в СМИ.

Лидером по затратам на рекламу также является действующий украинский президент. На нее он потратил 251 млн гривен, еще 97,8 млн гривен он израсходовал на изготовление материалов предвыборной агитации. Тимошенко затратила на рекламу 118 млн гривен, а Зеленский – 64 млн гривен.

Согласно информации ЦИК, Порошенко внес все средства на свою избирательную кампанию самостоятельно. Фонд Тимошенко состоит из партийных средст, а большая часть фонда Зеленского – это добровольные взносы украинцев.

В настоящее время Зеленский является лидером президентского рейтинга. Действующий президент занимает вторую позицию в списке, а Тимошенко – третью.