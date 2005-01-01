Зеленский пояснил свои слова о готовности встать на колени перед Путиным

Кандидат в президенты Украины и комик Владимир Зеленский объяснил свои давние слова о том, что он готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным.

В ходе программы на телеканале «1+1» ведущая вспомнила произнесенные в 2014 году слова кандидата в президенты о том, что он может встать на колени перед Путиным, пишет РИА «Новости».

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину», – ответил Зеленский.

Он также попросил не вырывать отдельные слова из контекста, добавив, что по-прежнему «готов на все ради этого».

Также во время разговора он выразил убеждение, что Крым сможет вернуться в состав Украины не раньше, чем в России сменится власть. По мнению российских парламентариев, таким образом Зеленский снял с себя ответственность по решению вопроса принадлежности полуострова.

В настоящее время Зеленский является лидером рейтинга кандидатов в президенты Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года. В тройку лидеров также входят действующий президент страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В начале февраля Зеленский заявил о том, что хочет провести переговоры с российским лидером. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем может грозить Украине его победа на выборах, а также чем он хорош и плох для России в качестве украинского президента.