Зеленский добился популярности у молодежи Украины

Почти 40% жителей Украины в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского на выборах президента страны, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Центром Разумкова.

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за Зеленского. Его поддерживают примерно 39% украинцев в возрасте 18–29 лет, а вот среди жителей Украины старше 60 лет за него готовы отдать голос только 6%, передает РИА «Новости».

Нынешний президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 9% украинской молодежи.

Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») популярны у жителей Украины старше 50 лет: Тимошенко среди них набирает 14–18%, Бойко – 11-12%.

Опрос был проведен с 21 по 26 марта среди более чем 2 тыс. жителей Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%. В опросе не участвовали жители неподконтрольной Киеву территории Донбасса.