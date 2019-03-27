Стало известно, кто выиграет президентские выборы на Украине

Согласно данным нового социологического опроса, комик Владимир Зеленский по-прежнему значительно опережает других кандидатов на пост президента Украины.

По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.

За него готовы отдать свои голоса 24,6% избирателей. На втором месте находится действующий украинский президент Петр Порошенко с поддержкой 14,8% избирателей. На третьем располагается лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 8,7% голосов.

С 20 по 25 марта в опросе Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» приняли участие 2 тыс. украинских избирателей из всех регионов страны.

Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре 50% голосов, то два лидера примут участие во втором туре голосования.

Ранее стало известно, сколько кандидаты на пост президента Украины потратили на свои избирательные кампании.

Порошенко назвал своим главным оппонентом на выборах президента России Владимира Путина.