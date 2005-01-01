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27 марта, среда | Последнее обновление — 02:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана
Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты
Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов
Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Западные политики ведут себя как подростки
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»
Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых
Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» ОвечкинаПодробности...
«Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»
«Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
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