Азаров рассказал о кампании Порошенко против Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что действующий президент Петр Порошенко планирует выйти во второй тур выборов и заранее начал компанию против комика Владимира Зеленского.

Порошенко на данный момент находится на третьем месте среди всех кандидатов на пост главы государства, уступая Зеленскому и главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, отметил Азаров, передает РИА «Новости».

Во время пресс-конференции Азарова были продемонстрированы данные группы «Рейтинг», согласно им рейтинг Зеленского составляет 24,9%, Тимошенко – 18,8%, Порошенко – 17,4%.

Также вице-премьер отметил большой антирейтинг действующего главы государства.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



«Ему (Порошенко) спутал все карты Зеленский... Каждый день боле 300 тыс. платных работников Порошенко ходят по квартирам, уговаривают за него голосовать... Примерно полтора миллионов человек он реально подкупил», – отметил экс-премьер-министр.

Основной задачей для Порошенко является выход во второй тур, уверен Азаров.

«Выходить во второй тур с Тимошенко ему не с руки. Он рассчитывает, что во второй тур выйдет Зеленский, невозможно его не вывести. Значит, задача – утопить Тимошенко», – заявил Азаров.

По его словам, Порошенко придется идти на подтасовки, так как рейтинг Тимошенко опережает его показатели.

«Она (фальсификация) будет не только на низовом уровне, она будет и на окружных избирательных комиссиях. Будут подделываться протоколы, эти протоколы будут оспариваться в суде, но суды тоже контролируются Порошенко», – такой прогноз сделал Азаров.

Во втором туре Порошенко попытается убедить избирателей, что он «победил Зеленского». Экс-премьер добавил, что компания против комика уже началась.

«Убеждают, что (Зеленский) ни в чем не разбирается... При такой степени ненависти людей и недоверия ему легально победить во втором туре невозможно», – отметил Азаров.

Также политик подчеркнул, что «майданов» по сценарию 2014 года на Украине не случится.

«Будет имитация «майдана». А такого майдана, который у нас был перед переворотом, не будет: нет ресурса, нет заказчиков», – заключил Азаров.

За лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, согласно данным «Рейтинга», готовы голосовать 9,8% избирателей, за одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 9,5%, за главу Радикальной партии Олега Ляшко –5,4%, передает ТАСС.

Опрос проводился среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности составляет не более 1,8%, исследование проводилось 22-27 марта.

Ранее стало известно, сколько кандидаты на пост президента Украины потратили на свои избирательные кампании.

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