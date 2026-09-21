Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.2 комментария
Выживший после сработавшей под ногой мины боец рассказал о «штурмовом фарте»
Выживший после сработавшей мины боец описал «штурмовой фарт»
Российский военнослужащий с позывным Циркач спасся от серьезного ранения благодаря слабой детонации самодельной украинской мины, замаскированной под сладость.
Старший сержант 35-й гвардейской бригады группировки «Центр» с позывным Циркач назвал «штурмовым фартом» спасение от самодельной мины ВСУ, передает РИА «Новости». Взрывное устройство, замаскированное под шоколадный батончик, сработало не в полную силу.
«Очень много там раскидано всяких взрывоопасных предметов и, получается, наступил на «шоколадку», так называемую самодельную мину. Сначала даже боялся на ногу посмотреть. Потом оказалось, просто ботинок разбило и ногу отшибло. Бинтом замотался, отлежался сутки и дальше пошел работать. Может, это просто штурмовый фарт», – рассказал военнослужащий.
Боец отметил, что на подступах к населенному пункту Золотой Колодезь в ДНР, который освободили 18 сентября, и на его территории ВСУ оставили множество разнообразных взрывных устройств.
По мнению Циркача, слабая детонация мины могла быть связана с давностью ее изготовления.
Ранее другой боец Вооруженных сил России с позывным Каспер сообщал об использовании ВСУ мин, замаскированных под шоколадные батончики. Кроме того, украинские боевики минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России рассказал, для чего боевики ВСУ раскидывают в лесу носки. ВСУ также стали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог.