  • Новость часаСильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
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    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    18 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня

    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов

    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    10 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Окруженные в Харьковской области силы ВСУ понесли потери

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения украинской армии, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, несут потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие в окружение боевики ВСУ в Харьковской области несут серьезные потери, сказал собеседник ТАСС.

    «На великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы «Севера» уничтожают окруженные силы противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили сужение кольца вокруг окруженных украинских формирований.

    За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва.

    Внутри образовавшегося котла остаются около 1,7 тыс. боевиков.

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    10 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Киев в формировании структуры кибертерроризма, руководимой НАТО и маскирующейся под телефонное мошенничество.

    «Никакие не мошенники обзванивали под видом сотрудников банков, правоохранительных органов. Опять – это слаженные украинские, под эгидой НАТО сформированные структуры, которые занимались вот таким экстремизмом, подрывом, диверсиями в отношении российских граждан. Минирования ЛЭП, которые были, как вы помните, перекрытие воды – это что такое? Это тоже элементы терроризма», – заявила Захарова ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Дипломат отметила такое явление, как кибертерроризм. По ее словам, ложные сообщения о минировании российских школ, начавшиеся с 2014 года, были не обычным мошенничеством, а спланированными экстремистскими акциями украинских сил против гражданской инфраструктуры России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова в июне говорила о том, что Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России, а также о том, что НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России.

    При этом НАТО не прислушалось к стенаниям и ядерному шантажу Зеленского.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сокращение западного финансирования Киева заставляет Банковую идти на провокации в попытке вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Жертвами украинских операций могут стать дипломаты самих европейских государств, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о британском посольстве.

    «Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

    В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

    «В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

    «Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

    В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

    Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

    «Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

    «Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

    В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

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    10 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    DPA: Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вокруг генерального консульства Украины в немецком городе Дюссельдорфе полностью оцеплена силовиками в связи с внезапной угрозой безопасности, пишет агентство DPA.

    По данным DPA, местные стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и перекрыли специальной оградительной лентой участок одной из улиц в самом центре города, передает ТАСС.

    Точные причины инцидента возле дипломатического ведомства на данный момент остаются неизвестными, на месте продолжается полицейская операция.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    В сентябре 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ властей Германии закрывать украинские генконсульства.

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    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

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    10 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    @ JulianexSonntag/AA/IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ночных ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, уничтожив склады с иностранным вооружением и суда обеспечения, сообщило Минобороны.

    В ходе ночной атаки ударными беспилотниками был уничтожен склад дронов в Николаеве, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. Эти мощности использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых другими странами.

    Также на переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы. Вместе с ними под удар попал буксир, сопровождавший эти суда.

    В начале сентября российские военные уничтожили логистический объект украинской армии в Николаеве.

    В ночь на среду в этом же городе и в Николаевской области были поражены пять логистических центров.

    Вечером 9 сентября удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве.

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    10 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Песков назвал «угрозу» самолету Зеленского в Кишиневе эфемерной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Слухи об атаке беспилотника на самолет Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева оказались безосновательными, что подтвердили сами украинцы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков назвал мнимой опасность для самолета Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По его словам, украинская сторона уже подтвердила отсутствие реальной угрозы.

    «Что касается вот этой эфемерной «угрозы» для самолета – ее не существовало, это уже признали сами украинцы», – заявил представитель Кремля. Так он прокомментировал сообщения, что борт Зеленского якобы мог подвергнуться атаке беспилотника в Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре сообщил об опасном сближении самолета Владимира Зеленского с беспилотником при вылете из Молдавии.

    Ранее украинский лидер начал использовать аэропорт Кишинева для зарубежных визитов вместо польского Жешува.

    В прошлом году неопознанные дроны появились вблизи президентского борта во время визита в Ирландию.

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    10 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Обломки дронов ВСУ подожгли портовую инфраструктуру в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При падении обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в дагестанской столице произошло возгорание портовой инфраструктуры, пожар ликвидирован, сообщил врио главы региона Федор Щукин.

    «В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале», – указал Щукин в Max.

    По его словам, оба возгорания ликвидировали, никто не погиб и не пострадал.

    Он добавил, что все воздушные цели над регионом уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обломки сбитого беспилотника повредили складские помещения в Кумторкалинском районе Дагестана.

    В мае силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов на гражданскую инфраструктуру соседней Чечни.

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    10 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава намерена передать Киеву партию военной техники, от которой отказались польские вооруженные силы из-за выработки ресурса, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польские власти готовят очередную партию вооружений для передачи Киеву, передает РИА «Новости». Речь идет о технике, которая больше не нужна национальной армии.

    «Мы готовим очередной пакет поддержки Украины», – заявил Косиняк-Камыш. Глава ведомства пояснил, что Варшава передаст Киеву те образцы оружия, у которых заканчиваются ресурсы. По его словам, эти вооружения уже не будут применяться в Польше, поэтому их решено отдать украинской стороне.

    В июле Варшава рассекретила данные о переданном украинской армии вооружении на сумму около 3,9 млрд долларов.

    Позже министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о критическом износе систем противовоздушной обороны Украины.

    Из-за политических разногласий польская сторона запланировала утилизировать предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29.

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    10 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    СК завел дело о теракте после украинского удара по набережной Сочи
    СК завел дело о теракте после украинского удара по набережной Сочи
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уголовное производство по статье о терроризме началось после ночного нападения на прибрежную территорию Краснодарского края, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Дело завели по факту террористической атаки ВСУ на Краснодарский край, пояснила Петренко, передает ТАСС.

    Целенаправленный удар по курортной инфраструктуре вновь продемонстрировал террористическую природу киевских властей.

    Известно, что среди раненых оказались дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне четыре человека погибли при атаке беспилотников на Новороссийск.

    После этого удара по Краснодарскому краю Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Месяцем ранее ведомство завело аналогичное дело из-за гибели троих детей от налета украинских дронов в том же регионе.

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    10 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Украинский завод масла «Олейна» остановил работу из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Предприятие американской компании Bunge в Днепропетровске, производящее масло «Олейна», прекратило производственный процесс из-за возгорания, повредившего часть маслоэкстракционного комплекса.

    Американская корпорация Bunge подтвердила остановку своего предприятия по производству растительного масла «Олейна», передает ТАСС. «Работа завода приостановлена», – говорится в сообщении компании. Представители организации уточнили, что утром повреждения получила часть производственного комплекса.

    Одновременно с этим в украинских средствах массовой информации появились кадры сильного возгорания на территории объекта.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов рассказал, что ранее это предприятие посещал американский сенатор Ричард Блюменталь. Этот политик известен тем, что вместе с сенатором Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов) активно продвигал антироссийские санкции в Конгрессе США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Ричард Блюменталь представил обновленный проект антироссийских санкций имени покойного Линдси Грэма. В августе Сенат США проголосовал за данный документ.

    Позже Блюменталь анонсировал скорое принятие этих масштабных ограничений палатой представителей.

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