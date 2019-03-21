Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что притеснять русский язык недопустимо.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. <...> Мои дети спокойно говорят по-украински. Они знают русский язык, они уже начинают переводить с украинского на русский, когда со мной говорят», – сказал Зеленский, передают «Украинские новости».

Кандидат в президенты отметил, что по Конституции, государственным языком является украинский, он должен им оставаться, но при этом власти «должны гарантировать свободное развитие и использование других языков».

Ранее председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал закон о госязыке, заявив, что эта норма лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которые предусмотрены конституцией страны.

Напомним, публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях.