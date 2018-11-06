В Тернопольской области запретили «культурный продукт» на русском языке

В Тернопольской области ввели мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», об этом сообщает пресс-служба областного совета региона.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», – говорится в сообщении парламента, передает ТАСС.

Также местные депутаты «решили отметить 90-летие создания ОУН* и объявить 2019 год Годом ОУН в области».

Ранее аналогичный запрет на использование русского «культурного продукта» ввели в Житомирской и Львовской областях.

В октябре в Киеве проходил парад с участием националистических организаций «Правый сектор*», ОУН, С14 и других.