В Житомирской области запретили «культурные продукты» на русском языке

Облсовет Житомира принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», сообщает пресс-служба националистической украинской партии «Свобода».

«Депутаты Житомирского областного совета поддержали проект решения, инициированный фракцией «Свободы», о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

Это решение было принято «для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной русификации», пояснил председатель реготделения «Свободы» Сидор Кизин.

Он также добавил, что мораторий касается всех форм «русскоязычного культурного продукта».

Ранее в сентябре 2018 года подобное решение принял областной совет Львова. Львовские депутаты также предложили ввести запрет на публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на русском по всей Украине.