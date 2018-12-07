В Ивано-Франковской области запретили публичное использование русского языка

Власти Ивано-Франковской области Украины приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

Соответствующее решение поддержали 68 депутатов, трое не голосовали (всего в облсовет избраны 84 депутата), сообщает УНИАН.

Согласно решению, мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Ивано-Франковской области. Решение носит рекомендательный характер.

В ноябре в Тернопольской области уже ввели мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».