Саакашвили рассказал о своих «украинских планах»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину и восстановить гражданство, но своим приоритетом считает возвращение на родину.

«Я обожаю Украину и вернусь туда, верну себе гражданство», – сказал Саакашвили, в эфире канала «Рустави 2», передает РИА «Новости».

Он добавил, что не знает, чем будет заниматься, но предположил, что сыграет важную роль на Украине. Саакашвили отметил, что он, «если понадобится», готов занять высокую должность.

По возвращению в Грузию экс-президент намерен заняться виноделием у себя дома.

«Я пойду в свой виноградник, соберу первый урожай. Затем, может, стану мэром Кварели (город в Кахетии, где расположен загородный дом Саакашвили). Возможно, стану мэром Лазики, а может никем не стану. Буду консультировать новое, перспективное, укомплектованное молодыми людьми правительство», – рассказал бывший глава государства.

Также Саакашвили заявил, что предлагал России в 2008 году все взамен на Абхазию и Южную Осетию.

«Мы предлагали, если дадите нам территории, что откажемся от всего, в том числе от НАТО и установим мир», – сказал бывший глава государства.

Он также заявил, что не планировал войну, а сведения о том, что военные действия в 2008 году начала Грузия, считает абсурдом.

Ранее Саакашвили заявил, что «даже психбольные не настолько больные», чтобы проголосовать за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко во втором туре выборов.

Напомним, что Саакашвили в Грузии заочно осужден на тюремные сроки, он объявлен во внутригосударственный розыск, а власти страны заявляли, что задержат бывшего лидера сразу, как только он пересечет границу.