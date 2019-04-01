Саакашвили призвал психбольных не голосовать за Порошенко во втором туре

Лидер украинской партии «Движение новых сил» и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили выразил уверенность, что «даже психбольные не настолько больные», чтобы проголосовать за Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине.

«Я уверен, что даже психбольные не настолько больные, чтобы проголосовать за него во втором туре», – написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала символичными сообщения о том, что наибольшую поддержку избирателей Петр Порошенко получил в тюрьмах и психбольницах.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета 4,6% бюллетеней, он набирает 28,78% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,16%), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14,79%). Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Вопреки этим данным, в штабе главы партии «Батькивщина» уверены, что во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Зеленским выходит Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.