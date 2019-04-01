В штабе Тимошенко заявили о выходе лидера партии «Батькивщина» во второй тур

В штабе главы партии «Батькивщина» настаивают, что лидер политического объединения Юлия Тимошенко выходит во второй тур президентских выборов вместе с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

«У нас обработано уже 63,51 процентов бюллетеней, и в результате этого мы имеем следующие результаты Зеленский – 28,1%, Тимошенко-16,1%, действующий президент Петр Порошенко – 15,2%», – цитирует ТАСС представителя штаба Сергея Соболева, который огласил результаты параллельного подсчета голосов, которая ведет партия «Батькивщина».

Ранее штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур.

По поступающим сообщениям, у здания ЦИК в Киеве несколько десятков спортивно одетых мужчин разбили палаточный лагерь. Возле палаток были замечены депутаты Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета чуть более 1,86% бюллетеней, он набирает 27,60% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,22), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (15,87%). Разница между ними составляет на данный момент менее 1,5%.

Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.