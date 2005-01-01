Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур

Штаб лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сообщил, что вели параллельный подсчет голосов избирателей; по их данным, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский с 27% голосов и Тимошенко, которая набирает 20,9%.

В штабе Тимошенко утверждают, что, по их подсчетам, Порошенко находится на третьем месте с 17,5% голосов, передает РИА «Новости».

Представители штаба лидера «Батькивщины» подчеркнули, что во втором туре должны встретиться Зеленский и Тимошенко.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. По данным национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский получил поддержку 30,4% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8%. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 9,8%. Таким образом, по данным экзитполов, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.