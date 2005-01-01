У здания ЦИК в Киеве разбили палаточный лагерь

Несколько десятков спортивно одетых мужчин собрались на площади у здания Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве и установили палатки без партийной символики.

У молодых людей отсутствуют какие-либо признаки партийной принадлежности, они ведут себя спокойно, стоят у палаток или располагаются на близлежащих лавочках и привезенных стульях, передает РИА «Новости».

При этом мужчины отказываются объяснять, зачем они пришли к зданию ЦИК.

Возле палаток несколько депутатов Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко претендует на высший государственный пост.

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