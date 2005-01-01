Появились данные о лидерах президентских выборов на Украине

Главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва опубликовал первые данные экзитполов на выборах президента Украины, согласно которым один из кандидатов может неожиданно пройти во второй тур.

Так как агитация в день выборов на Украине является незаконной, Гужва использует метафоры для публикации данных экзитполов. «Переслали первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года», – сообщил он в своем Facebook, имея в виду избирательные предпочтения украинцев.

Он сообщил, что на первом месте в рейтинге оказалась «настойка крапивная «Зеленый человечек» (вероятно, имеется в виду шоумен Владимир Зеленский – здесь и далее – прим. ВЗГЛЯД) с результатом в 27–29%. На втором месте – «ликер «Шоколадный заяц» (действующий президент Украины Петр Порошенко), который набирает 16–17%. На третьем месте – «настойка юго-восточная с корой подмосковной березы» (основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко), набирающий 14–15,5%. На четвертом месте – «Коктейль Ю-1960» (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко) с результатом 14–14,5% голосов.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Гужва сообщил, что одновременно проводится сразу несколько опросов людей, покидающих избирательные участки, но результаты «плюс минус совпадают».

Журналист обращает внимание на то, что разрыв между вторым, третьим и четвертым местами незначителен, и «Шоколадный ликер», то есть Порошенко, «может и не занять второе место». «Но все зависит от того, сколько потребителей придет за «юго-восточной настойкой». Ну или за «коктейлем Ю», – заключил Гужва.

Таким образом, согласно данным экзитполов, Тимошенко пока уступает Бойко, которого не включали в число фаворитов президентских выборов на Украине. При этом есть шанс, что Бойко поборется за выход во второй тур.

Позднее Гужва добавил данные по состоянию на 13.30. «Любители спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили: «ЗЕбровку» (речь, вероятно, о Владимире Зеленском – прим. ВЗГЛЯД) – 28,8%; Шоколадный ликер (Порошенко) – 17,6%; «Вдову Клико» (Тимошенко) – 14,19%; водку русскую «Бойкую» (Бойко) – 14,2%», – написал он.

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.