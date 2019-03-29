Тимошенко пообещала не собирать майданы

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как поступит в случае поражения на предстоящих президентских выборах.

Тимошенко в эфире украинского телеканала «1+1» сказала, что хочет успокоить украинских граждан в свете агрессивно нагнетаемой ситуации в стране. «Про какие-то новые майданы, восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать – ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно», – приводит ее слова РИА «Новости».

Политик также призвала не верить «купленным» социологическим опросам. «Лучше погадайте на кофейной гуще или выбросьте на картах – это будет более точно, чем социология, которую объявляют сегодня», – подчеркнула Тимошенко. По ее словам, «социология в стране умерла с началом избирательной кампании».

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.

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