ЦИК: Зеленский вышел на первое место после подсчета 0,71 процента протоколов

Кандидат в президенты Украины от «Слуги народа» Владимир Зеленский после подсчета 0,71% бюллетеней вышел в лидеры, обойдя действующего президента Петра Порошенко, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

После подсчета 0,71% бюллетеней Владимир Зеленский лидирует с результатом 27,28%, у Порошенко 16,95%, у Тимошенко –16,89%, у Бойко – 9,53% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, после подсчета 0,12 процента протоколов с избирательных участков на президентских выборах на Украине лидировал Порошенко. На втором месте с результатом 24,27% находился кандидат в президенты от партии «Слуга народа» шоумен Владимир Зеленский. Замыкала тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,12%.

Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.