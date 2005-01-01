ЦИК: Порошенко лидирует по итогам обработки 0,12 процента протоколов

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты с выборов президента Украины по итогам подсчета 0,12 процента протоколов с участков для голосования.

Согласно первым официальным данным ЦИК, после подсчета 0,12 процента протоколов с избирательных участков на президентских выборах на Украине лидирует действующий украинский президент Петр Порошенко, который набирает 28,69% голосов избирателей, передает ТАСС.

На втором месте с результатом 24,27% находится кандидат в президенты от партии «Слуга народа» шоумен Владимир Зеленский. Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,12%.

По данным ЦИК, после подсчета 0,12 процента протоколов наибольшую поддержку Порошенко получил в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях, Зеленский – в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской.

Недействительными признаны 0,94% бюллетеней.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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