Лидерство Порошенко «в тюрьмах и психбольницах» назвали символичным

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает символичными сообщения о том, что наибольшую поддержку избирателей действующий президент страны Петр Порошенко получил в тюрьмах и психбольницах.

Лукаш прокомментировала информацию украинского интернет-издания «Страна.ua» о том, что «первыми результаты [голосования после проведения выборов всегда] считают в закрытых объектах». Как отмечает издание, «в первую очередь, это тюрьмы и СИЗО, а также больницы – диспансеры, психбольницы, хосписы и другие».

«Порошенко уверенно лидирует в тюрьмах и психбольницах. Символично. «Жить по-новому – это и значит жить в криминальном дурдоме. Посмотрим, что покажут бумажные протоколы. Но, в любом случае, крах этого рейха неизбежен», – написала Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета чуть более 1,86% бюллетеней, он набирает 27,60% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,22), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (15,87%). Разница между ними составляет на данный момент менее 1,5%.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

При этом Зеленский заявил, что не станет «воевать с обществом», «собирать «майданы», ставить палатки», если народ проголосует против него.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.