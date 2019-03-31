Зеленский пообещал не устраивать «майданы» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины от «Слуги народа» Владимир Зеленский заявил, что не станет «воевать с обществом», «собирать «майданы», ставить палатки», если народ проголосует против него.

Зеленский в эфире телеканала «112 Украина» поблагодарил всех украинцев, отдавших за него свой голос, и заявил, что готов ко второму туру выборов, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности протестов в случае его проигрыша, Зеленский сказал: «Я воевать с обществом не буду, собирать «майданы», ставить палатки не буду, чтоб защитить свою персону, если украинцы против меня».

Он также пообещал до конца второго тура выборов, который назначен на 21 апреля, сообщить фамилии первой пятерки членов своей команды.

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Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

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