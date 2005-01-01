Экзитпол: За Зеленского голосовал Юго-Восток, а за Порошенко – Запад Украины

Киевские СМИ отмечают, что электорально Украина вновь раскололась на Юго-Восток и Запад, что ярко демонстрируют предварительные результаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Бойко. Впрочем, пока это лишь данные экзитполов.

Согласно данным экзитполов украинского телеканала «112», голоса между кандидатами в президенты Украины расположились следующим образом.

Владимир Зеленский больше всего голосов набрал на Востоке (42,4%) и Юге (38,8%) Украины, а также в Донбассе (29,8%). В данном случае речь о Днепропетровской, Запорожской, Харьковского, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Петр Порошенко, напротив, больше голосов набрал на Западе (26,5%), на Севере (20,1%) и в Центре (18,5%) страны, под которыми подразумеваются Волынская, Львовская, Ровенская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, а также Житомирская, Киевская, Сумская и Черниговская области.

Что касается столицы, то 23,7% киевлян проголосовали за Зеленского, а 29% за Порошенко. Успех Порошенко в столице, по мнению экспертов, продиктован тем, что команде президента в Киеве было проще задействовать административный ресурс. К тому же, концентрация бюджетников в столице выше, чем в каком-либо другом регионе Украины.

В то же время больше всего голосов жителей Донбасса ожидаемо получил Юрий Бойко.

Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому и Порошенко, и ставят Тимошенко и Бойко на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

В свою политолог Владимир Жарихин, комментируя для газеты ВЗГЛЯД предварительные результаты выборов на Украине, заявил, что не менее не менее 40% украинцев выступили за переговоры с Россией, за мир в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.