Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой

«Мы можем политически суммировать голоса Владимира Зеленского и Юрия Бойко, сделав вывод, что не менее 40% украинцев выступили за переговоры с Россией, за мир в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя предварительные результаты выборов на Украине.

«Сюда же можно добавить определенную часть голосов, отданных за Юлию Тимошенко», – отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.

«Тем более, оба близки к Коломойскому, и на этой основе они могут договориться. Зеленскому это не навредит. Все зависит от того, какую стратегию Зеленский теперь выберет», – продолжил собеседник.

«У него есть определенные слабости, на которые только что указал Петр Порошенко, говоря о том, что, мол, 1 апреля посмеемся, а со 2-го – шутки в сторону. Потому Зеленский должен, с одной стороны, выглядеть как новое лицо, но при этом не одинокое. Значит, ему нужна поддержка других игроков, и ему придется обозначать вокруг себя людей, уже известных в политике», – пояснил Жарихин.

Прогнозируя переток голосов от одних кандидатов к другим, Жарихин отметил, что «у Тимошенко – дисциплинированный электорат. Другое дело, что втором туре многие голосовавшие за Бойко могут окончательно разочароваться и не прийти на избирательные участки».

Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%) и ставят Тимошенко и Бойко на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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