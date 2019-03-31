Порошенко обратился к избирателям Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал данные экзитполов, согласно которым он проходит во второй тур выборов главы государства, где встретится с шоуменом Владимиром Зеленским.

Порошенко написал в Twitter, что ни одно нарушение на президентских выборах, которые состоялись в воскресенье, не поставило под сомнение их результаты.

По его словам, украинцам во втором туре предстоит решить, кто будет представлять страну на международных встречах с западными лидерами и в разговорах с Москвой.

Он обратился к молодому поколению, «кому меньше 30 лет». «Я полностью разделяю ваши желания, чтобы изменения были качественными. Мы должны объединиться и не терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения», – подчеркнул он.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Порошенко назвал Зеленского «марионеткой» олигарха Коломойского и сказал, что не даст комику ни одного шанса на победу во втором туре выборов президента Украины.

«Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представляет ее не Максим Галкин или Евгений Петросян, а – так, чтобы вы знали на всякий случай, – Владимир Путин», – подчеркнул Порошенко.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%) и ставят Тимошенко и Бойко на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.