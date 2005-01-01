Подсчитаны 4,6 процента протоколов с выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия обработала 4,6 процента протоколов с избирательных участков после проведения выборов президента Украины.

Согласно официальным данным ЦИК, после подсчета 4,6 процента протоколов лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 28,78% голосовавших.

На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 17,16%. Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 14,79%.

Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

Недействительными признаны 1,19% бюллетеней.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.