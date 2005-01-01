Штаб Зеленского выдвинул ряд требований к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв действующего главы государства Петра Порошенко к молодежи голосовать за него, выдвинула ряд требований по второму туру.

«Мы внимательно ознакомились с заявлением Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него, поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента он ... опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет», – говорится в заявлении штаба Зеленского в Facebook.

Кроме того, сторонники Зеленского потребовали от Порошенко обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, а также «перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции». Штаб Зеленского настаивает также на том, чтобы НАЗК был обновлен при участии международных экспертов и был проведен внешний аудит его деятельности.

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Команда Зеленского потребовала также от Порошенко обеспечения принятия избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах. Помимо этого, считают в штабе, действующий президент должен выдать акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда. В команде Зеленского настаивают и на том, чтобы Порошенко отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов, передает ТАСС.

В штабе лидера президентской гонки ждут от Порошенко решения, которое лишит Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, и прекращения их давление на субъектов предпринимательской деятельности.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

Многие эксперты прогнозируют победу Зеленского во втором туре, однако отмечают, что легкой она не будет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.