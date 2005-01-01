Штаб Зеленского выдвинул ряд требований к Порошенко

Взгляд
3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
Разделы

Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия выступила за цензуру для российского кино

Кадр со съемочной площадки «Балканского рубежа», одного из героев которого сыграл Гойко МитичФото: «Блесс-Фильм»
Апгрейд Вижн
ARCHANGEL STUDIOS
В центре очередной клеветнической кампании против России оказался фильм «Балканский рубеж», посвященный марш-броску российского десанта на Приштину. Британская The Times выступила за запрет картины, посчитав ее частью коварного плана Путина по развязыванию войны на Балканах. Но самое интересное в том, что заявление редакции – это ложь от первого до последнего слова. Подробности...
Перейти а раздел…

Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
Перейти а раздел…

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль прокомментировал заявление НАТО о Керченском проливе
            Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский проливШтаб Зеленского выдвинул ряд требований к ПорошенкоКремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из РоссииУшаков заявил о планах властей Латвии отстранить его от должности мэра Риги
            Киллер зарезал работницу «Московского долголетия»Грузия испугалась приостановки безвизового режима с ЕвропойВласти Украины полностью запретили авиасообщение с Россией«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAX
            Многодетную россиянку отдали под суд за организацию изнасилования, пыток и убийстваРоссиянам напомнили о майских выходныхУкраинцам отменили фиксированные цены на газАхеджакова вступилась за оскорбившего россиян Панина

            Главная тема


            Британия выступила за цензуру для российского кино

            «новая холодная война»


            Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

            расширенные границы


            В ООН признали часть территории Арктики продолжением континентального шельфа России

            «аккуратная декоммунизация»


            Познер сказал, где надо похоронить Ленина

            Видео

            воинский призыв


            Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

            «национальные меньшинства»


            США используют крымских татар для новой атаки на Россию

            армия и вооружения


            Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

            первый полет


            Первый полет Ил-112В задержался на два десятилетия

            конфликт на украине


            Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Штаб Зеленского выдвинул ряд требований к Порошенко

               3 апреля 2019, 13:06
            Фото: Str/Zuma/Global Loook Press
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на призыв действующего главы государства Петра Порошенко к молодежи голосовать за него, выдвинула ряд требований по второму туру.

            «Мы внимательно ознакомились с заявлением Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него, поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента он ... опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет», – говорится в заявлении штаба Зеленского в Facebook.

            Кроме того, сторонники Зеленского потребовали от Порошенко обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, а также «перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции». Штаб Зеленского настаивает также на том, чтобы НАЗК был обновлен при участии международных экспертов и был проведен внешний аудит его деятельности.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 30 комментариев

            Команда Зеленского потребовала также от Порошенко обеспечения принятия избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах. Помимо этого, считают в штабе, действующий президент должен выдать акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда. В команде Зеленского настаивают и на том, чтобы Порошенко отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов, передает ТАСС.

            В штабе лидера президентской гонки ждут от Порошенко решения, которое лишит Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, и прекращения их давление на субъектов предпринимательской деятельности.

            Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

            Многие эксперты прогнозируют победу Зеленского во втором туре, однако отмечают, что легкой она не будет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............