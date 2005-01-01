Названы победители первого тура выборов на Украине

Окончательно определены кандидаты, которые выходят во второй тур выборов украинского президента, следует из данных ЦИК Украины.

Обработано 97,48% протоколов, передает ТАСС.

Лидерами первого тура стали комик Владимир Зеленский (30,24% голосов) и действующий президент страны Петр Порошенко (15,93%).

Другие кандидаты утратили возможность выйти во второй тур при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.

Юлия Тимошенко, возглавляющая партию «Батькивщина», набирает 13,39%, занимая третье место.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти.