Как Порошенко намерен победить Зеленского во втором туре

Несмотря на бесспорное лидерство в первом туре Зеленского, вопрос, кто же в итоге станет президентом Украины, все еще актуален. Порошенко не сдается. Какие приемы он может использовать ради сохранения власти? Первое, на что, вероятно, может надеяться действующий президент - задавить соперника своим авторитетом и опытом на теледебатах. Зеленский накануне имел неосторожность на них согласиться.

Во втором туре президентских выборов на Украине не исключены вбросы, фальсификации и использование административного ресурса - просто так действующий глава государства Порошенко власть не отдаст, заявил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сейчас Зеленский и Порошенко выходят во второй тур. Это именно тот результат, которого ждал Порошенко, – отметил Джабаров. – Было ясно, что лидером гонки он не станет, его во второй тур «вытянули», – сказал сенатор «Парламентской газете». – Тут уже можно ожидать всего».

По словам сенатора, теперь важно, как будут действовать проигравшие кандидаты - кого посоветуют поддержать своим избирателям. «Но я не исключаю, что во втором туре может победить Порошенко», - добавил Джабаров.

На самом деле, положение Порошенко вовсе не выглядит безнадежным, если вспомнить, с чего он начинал всего три месяца назад. Не далее как декабре, РИА Новости сообщало: по данным опроса соцгруппы «Рейтинг» Порошенко поддерживало около 10% избирателей. Тогда лидирующую позицию занимала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (17%). Полгода назад рейтинг Порошенко вообще колебался в районе 6-7 процентов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский остается уверенным лидером гонки, он набрал 30,26% голосов. Идущий на втором месте Порошенко набирает 15,99% голосов (после обработки 85% протоколов было 16,02%), а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 13,36% (было 13,28%). На четвертом месте – глава «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко, у него 11,53%.

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Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие, как ожидается, Зеленский и Порошенко.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что сейчас «начинается широкая «расторговка» всех со всеми», а выиграют от происходящего только два человека, которые оспаривают роль «главного олигарха страны» – это Порошенко и Коломойский. Наиболее вероятно, что во втором туре все-таки победит Порошенко. «Это один из вариантов развития событий, который идеально всем подходит – и Порошенко, и Коломойскому», – сказал он в интервью РИА «Новый День», добавив, что Коломойский в таком случае получит свои дивиденды, но «ему не нужно будет нести ответственность за тот ужас, который происходит в стране». «Коломойский через Зеленского осенью получит свои 30-40% в Раде и сможет ее контролировать, а на Украине многие вопросы решаются в Раде. И американцы будут довольны, что сохраняют все – всем все нравится», – подчеркнул политолог.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в своем Facebook тоже предсказывает победу Порошенко. Он считает, что голоса за Зеленского украинцы отдавали в качестве «насмешки» над властью. Но теперь, когда действующего президента уже порядком наказали, многие избиратели всерьез задумаются, сможет ли актер руководить государством. Переломить неприятный для себя тренд, по мнению Иноземцева, Порошенко сможет и в ходе прямых дебатов, ведь на дебатах станет понятен уровень Зеленского как политика, и не все избиратели решатся после этого повторно поддержать его.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в понедельник пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты. Если один из кандидатов отказывается принять участие или не может приехать, то выделенное время предоставляется другому кандидату, передает ТАСС. Правда, словесная дуэль будет еще нескоро – по закону, дебаты проводят в последнюю пятницу перед днем повторного голосования, то есть 19 апреля.

В воскресенье Порошенко потребовал, чтобы перед вторым туром непременно состоялись дебаты кандидатов. «Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты» - цитировал президента «Интерфакс». В ответ, выступая в своем штабе Зеленский заявил о своем согласии, хотя ранее он дебаты игнорировал: «Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни». Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин счел поступок Зеленского ошибкой.

«Молодой еще. Сказал не подумав. Зачем с разбойниками идти на дебаты?»

– риторически спрашивает эксперт и напоминает, что Зеленский ранее уже грозил посадить Порошенко после выборов в тюрьму.

Политолог предполагает, что согласие Зеленского еще ни о чем не говорит и потом, под разными предлогами от него можно будет отказаться. «Он согласен, но он поставит Порошенко такие условия, которые тот выполнить не сможет», - предположил Соскин в интервью газете ВЗГЛЯД.

Тем более, напоминает эксперт, что соперники со вчерашнего вечера уже успели обменяться чисто персональными выпадами. Например, Порошенко уже оскорбил Зеленского, назвав его «марионеткой» Коломойского. Зеленский отпарировал, мол, спонсор самого Порошенко – Свинарчук (он же Гладковский), заподозренный в коррупции друг президента.

Оскорбление в свой адрес вполне может стать поводом отказаться от личной встречи.

«В политических дебатах Порошенко переиграет Зеленского. Если не на сто, то, по крайней мере, на восемьдесят процентов», – предсказывает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Однако победить в устных дебатах еще не значит переиграть в целом в предвыборной кампании. «Если Зеленский выйдет на эти дебаты, он не будет придерживаться правил, которые ему пытаются навязать, он будет использовать свои режиссерские эффекты», – отметил эксперт. В этом случае, в итоге «Порошенко может проиграть дебаты, несмотря на то, что он будет смотреться лучше на порядки в политическом, управленческом плане и так далее».

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Впрочем, как и Соскин, Бортник вообще не советует Зеленскому выходить на дебаты. «Какой смысл дебатировать с «коррумпированными политиками»? Этот рефрен команды Зеленского позволяет им вообще не вести невыгодного для них диалога со старыми опытными политиками», – отметил Бортник.

«Электорат уже накручен, так что его трудно переубедить. Думаю, три четверти электората бело-голубых (то есть бывшей Партии регионов) будет перетекать именно Зеленскому, а не Порошенко, ведь у Зеленского более умеренные взгляды», – пояснил Бортник. По словам эксперта, для Зеленского политические вопросы, язык, вера идут на втором плане. «Это второстепенно, это манипуляции. Надо сначала с экономикой решать», – сказал Бортник, добавив, что именно в этом взгляды Зеленского совпадают с настроениями большинства жителей Юго-Востока.

Часть экспертов предположила, что Порошенко теперь попытается действовать в двух направлениях – убедить сторонников Зеленского на Западе страны в том, что их кандидат – все же слишком промосковский, а тех же сторонников на Юго-Востоке – напротив, в том, что Зеленский – слишком прозападный. Цель – чтобы электорат Бойко в день голосования 21 апреля остался бы дома, будучи разочарован фигурами обоих соперников – и Порошенко, и Зеленского.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Порошенко уже не успеет переломить ход событий в свою пользу.

«Думаю, что он даже не сможет полностью использовать свой административный ресурс, потому что контролировать действия Петра Порошенко будет не только Зеленский, но и остальные кандидаты, не вышедшие во второй тур», – сказал экс-президент в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Электорат Юго-Востока, помимо Зеленского, проголосовал в большей степени за Юрия Бойко и в меньшей степени за Юлию Тимошенко. Таким образом, все три оппозиционных по отношению к президенту кандидата получили большинство голосов. Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, но большая его часть может отойти к Зеленскому, – предрекает Кравчук. – Имея 16% голосов в свою пользу, но против себя 84%, Порошенко будет очень сложно кого-либо в чем убедить, тем более после того, что в 2014 году он набрал 54% голосов», – заявил один из предшественников Порошенко на посту президента.