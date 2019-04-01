Порошенко заявил о готовности бороться за пост президента с «марионеткой Коломойского»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов бороться за победу во втором туре выборов главы государства с шоуменом Владимиром Зеленским.

По словам украинского лидера, во втором туре судьба свела его с «марионеткой Коломойского». «Именно для того, чтобы начатое – завершить, сделанное – не перечеркнуть, а выстраданное людьми – не потратить, я начинаю борьбу за выигрыш», – написал Порошенко в Facebook.

Порошенко также заявил, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.

В настоящее время ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты страны не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

После обработки 70,03% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,45% голосов. Петр Порошенко набирает 16,19% и находится на втором месте. Примечательно, что действующий глава украинского государства теряет позиции.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.