Кто из политиков Украины готов отстаивать русские интересы

Ряд бывших соратников Януковича, которых когда-то поддерживали русские жители Украины, предали своих избирателей. Часть представителей бывшей Партии регионов теперь все больше публично разделяет «идеалы Майдана». Однако некоторые другие политики Украины по-прежнему готовы отстаивать интересы жителей Юго-Востока и требовать налаживания отношений с Россией. Кто они?

В последнее время на Украине внутри бывшего бело-синего лагеря (цвета Партии регионов) сформировалось два подхода по отношению к вопросу о том, как вести себя в новых условиях. Первый состоит в том, чтобы создать полноценную оппозицию - и в перспективе отстранить от власти партии Майдана (к которым относятся сейчас почти все парламентские силы, весь состав правительства и президент). Этот план зиждется на разочаровании огромного большинства украинцев в «жизни по-новому».

Второй вариант предполагает встраивание в новые реалии на правах одной из партий Майдана, дабы сохранить контроль над своей частью экономики страны.

Из той части оппозиции, которая взяла курс на противодействие партиям Майдана, была сформирована «Оппозиционная платформа – За Життя» во главе с Юрием Бойко, Владимиром Рабиновичем и Виктором Медведчуком. Вторая группа, нацеленная на слияние с властью, создала объединение «Партия мира и развития», лицом которой является Александр Вилкул и к которой совсем недавно примкнул Евгений Мураев со своей партией «Наши».

Стратегия первой группы, как уже было сказано, состоит в том, чтобы в опоре на антивоенные настроения и недовольство социальной политикой добиться максимальных результатов в избирательном цикле 2019 года. Прекратить войну, остановить рост тарифов на ЖКУ, восстановить отношения с Россией, не допустить дальнейшего вмешательства во внутреннюю политику страны МВФ и других международных финансовых организаций. Таковы сейчас программные цели, которые ставит перед собой «Оппозиционная платформа – За Життя».

Эти тезисы наиболее близки избирателям юго-востока страны, а главное, соответствуют и экономическим интересам многих лидеров объединения. Насколько это идет вразрез с нынешней политикой Украины, видно хотя бы по тому, что вскоре после публичного озвучивания на съезде предложения о предоставлении автономии Донбассу и списании долгов по ЖКХ против одного из лидеров партии Виктора Медведчука было возбуждено уголовное дело.

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Совершенно иная стратегия у партии «соглашателей». Хотя ныне их лицами являются Вилкул и Мураев, реальный лидер группы Ринат Ахметов, а ее экономическая база - контролируемая им корпорация СКМ. Естественно, что 2014 год поначалу дорого обошелся Ахметову и его компании. Война на территории, где находилась значительная часть активов олигарха, а также давление со стороны новых властей привели к тому, что к весне 2016 состояние Ахметова сократилось с $12 млрд. а в 2014 до $4 млрд.

Вероятно, к этому моменту бывшим регионалам из его окружения стало окончательно ясно, что сопротивление бесполезно. И именно с весны 2016 начинают работать совместные проекты Порошенко и Ахметова - такие как «Ротердам+» (перепродажа украинского угля украинским электростанциям по европейским ценам). Кроме того, аффилированная с Ахметовым компания «Эру Трейдинг» становится крупнейшим частным импортером газа на Украину, ее бывший гендиректор оказывается вторым человеком в госкомпании «Нафтогаз» и пользуется льготными ценами по закупке газа.

В свою очередь правительство Украины прекращает угрозы принудить Ахметова распродать значительную часть предприятий, а Антимонопольный комитет не находит более в СКМ никаких признаков нарушений. Ахметов вновь становится легальной частью украинской экономики, а значит, и политической системы. С этого момента начинается рост состояния олигарха. Достигнув дна в $4 млрд. к нынешней весне 2019 года оно вновь выросло до $6 млрд.

Очевидно, что дабы уберечь этот позитивный тренд последних лет, группе Ахметова необходимо сохранение и нынешней ситуации на Украине. А соответственно, любой ценой не допустить успеха оппозиции из числа бывших однопартийцев. По сути Вилкул и Мураев как кандидаты прямо работают на то, чтобы лишить шансов представителя «Оппозиционной платформы – За Життя» Юрия Бойко выхода во второй тур президентских выборов. В перспективе, партийный проект Ахметова «Партия мира и развития» должен будет максимально уменьшить результат оппозиции на парламентских выборах.

Дрейф в сторону партий Майдана уже заметили и оценили и сами активисты майдана. В последнее время в соцсетях началась дискуссия о том, стоит ли простить Вилкулу, Мураеву и Ахметову их прошлое в Партии регионов. К примеру, адвокат Сергей Войченко считает, что именно благодаря этим двум кандидатам Бойко не досчитается 3-4% голосов, что не даст ему возможности выйти во второй тур. Другая активистка и сторонница Порошенко Светлана Кушнир также выражает благодарность Вилкулу и Мураеву за то, что своими действиями они «фактически и блокируют реванш условного юга и востока». Оба активиста вспоминают и такие признаки растущей лояльности к «идеалам Майдана», как завершение съезда по выдвижению Вилкула лозунгом «Слава Украине!» и обещание Вилкула на презентации книги Сони Кошкиной о Майдане не забыть подвиг «героев Революции» и донос в СБУ на Медведчука, который Мураев сделал в прямом эфире телеканала «Наш».

Впрочем, и доносы, и националистические лозунги - все это поверхностные признаки. Если бы активисты удосужились заглянуть в архив голосований Верховной Рады, то заметили бы, что куда больше для дела Майдана Вилкул и Мураев сделали ранее в качестве депутатов. Так, на счету Вилкула масса вполне «патриотических» голосований от борьбы за освобождение Савченко, которой «Россия отказывает в медицинской помощи» до поддержки всевозможных меморандумов с МВФ и евроинтеграционных законов. Аналогично Мураев голосовал за различные программы МВФ и законы о евроинтеграции.

Словом,

часть оппозиции во главе с Ахметовым по сути работает на сохранение у власти партий Майдана.

Этот факт не ускользнул от внимания руководства России - и с декабря 2018 и Вилкул, и Мураев, и десятки других соратников Ахметова оказались под санкциями с запрещением въезда в страну. Вероятно, что в дальнейшем их превращение в очередную партию Майдана станет еще более очевидным.

Итак, на Украине на данный момент существует, к сожалению, лишь одна политическая сила, которая хоть в какой-то мере поддерживает восстановление отношений с Россией и русский электор. Это возглавляемая Бойко, Рабиновичем и Медведчуком «Оппозиционная платформа – За Життя». И если и есть надежда на изменение курса Украины последних лет, то она связанно именно с этой партией.