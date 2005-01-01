Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком.

До выборов президента Украины остаются считанные недели. Лидерство в гонке уверенно удерживает актер и шоумен Владимир Зеленский. Его кандидатуру готовы поддержать 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен прийти на голосование, как сообщает украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко, которого поддерживают более 13% респондентов и 16,8% тех, кто пойдет на выборы. За кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выступают 11,5% всех опрошенных и 13,8% от голосующих. За ними следуют бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (5,9% и 7,3% соответственно) и кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (6,3% и 7,1%).

После госпереворота в 2014 году главным каналом связи между Москвой и Киевом фактически стал глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Его когда-то именовали «серым кардиналом» Леонида Кучмы – в разное время он был внештатным советником экс-президента Украины, главой его администрации, а также первым зампредом Верховной рады. Именно он был одним из инициаторов перехода Украины к парламентско-президентской форме правления. Кроме того, Медведчук инициировал создание в 2012 году организации «Украинский выбор», боровшейся против европейского курса Киева и в пользу его вступления в Таможенный союз. А с 2014 года стал посредником в переговорах Украины с Россией, а также с ДНР и ЛНР, в том числе инициировал обмен пленными по формуле «всех на всех».

Нынешние киевские власти, естественно, постоянно его демонизируют. При этом они особенно любят напоминать о том, что Медведчук приходится кумом президенту России Владимиру Путину (а также супруге премьер-министра Дмитрия Медведева Светлане), а сам Путин писал про него хвалебную статью. Особенно решительно режим Порошенко взялся за Медведчука в преддверии выборов – против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Поводом для преследования политика стал представленный им план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины.

Газета ВЗГЛЯД побеседовала с Виктором Медведчуком об этих преследованиях, плане урегулирования по Донбассу, предстоящих на Украине выборах и политическом будущем страны.

ВЗГЛЯД: Виктор Владимирович, в феврале против вас было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также в последнее время звучит информация о готовящемся на вас покушении. Связываете ли вы между собой эти события и сказывается ли это как-то на вас, вашей миротворческой работе и избирательной кампании?

Виктор Медведчук: Конечно, это на меня влияет. Понятное дело, что уголовные дела – это политически мотивированный заказ власти. В отличие от тех, кто меня пытается привлечь к уголовной ответственности, я являюсь доктором юридических наук и специалистом по конституционному праву.

И когда я предлагаю какие-то изменения в конституцию или предлагаю предоставить Донецку и Луганску статус автономии, я исхожу из того, что прописано в нашем законодательстве. Естественно, я далёк в своих мыслях от нарушения действующего законодательства, тем более такого тяжкого, которое мне пытаются инкриминировать.

Власть недовольна моей позицией, власть недовольна моим мирным планом, потому что если Донбасс вернётся в состав Украины – люди, проживающие там, никогда не проголосуют за них. Я осмелюсь сегодня это сказать: власть смотрит на них лишь как на враждебный электорат.

ВЗГЛЯД: И на этом фоне украинские националисты регулярно призывают расправиться с вами...

В. М.: Да, с другой стороны есть национал-радикалы. Погромы и поджоги офисов, призывы к физическому устранению – на это власть не реагирует даже в случае судебных исков. Ни одно из уголовных дел не доведено до конца.

Одни не согласны с моей позицией и возбуждают против меня уголовные дела. Другие не согласны с моей позицией и пытаются меня физически устранить или как минимум запугать. Они сошлись в общем экстазе борьбы против меня.

Всё это – ответ на мою последовательную и принципиальную политическую позицию. Конечно, в этих условиях очень сложно работать. Но свою позицию я менять не собираюсь, потому что знаю, что нужно моей стране и что нужно сделать для того, чтобы люди жили лучше, чем они живут последние пять лет при этих «еврореформаторах», которые опустили страну ниже плинтуса и в экономике, и в медицине, и в других сферах.

ВЗГЛЯД: Сегодня избирательная кампания на Украине вышла на финишную прямую. Играет ли в пользу вашего соратника, кандидата в президенты Юрия Бойко тот факт, что два других кандидата из бывшей Партии регионов – Евгений Мураев и Александр Вилкул – не смогли набрать рейтинг выше статистической погрешности и один из них в конце прошлой недели даже снял свою кандидатуру в пользу другого?

В. М.: Если быть точным, Мураев отказался от участия в избирательной гонке в пользу Вилкула, заявив, что он будет во главе партийного списка на парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью.

Я думаю, что это никоим образом не повлияет на расклад сил в верхней части «турнирной таблицы» президентских выборов, так как там есть четыре устоявшихся лидера гонки: Тимошенко, Порошенко, Зеленский и Бойко.

Безусловно, электоральные поля Вилкула, Мураева и Бойко совпадают, но социологические исследования показывают, что рейтинг Вилкула колеблется в районе 1,5%, а рейтинг Мураева был чуть выше – 2,5%. Учитывая, что рейтинг Вилкула был ниже, действия Мураева пахнут больше бизнес-историей и играют на руку Петру Порошенко.

Кроме того, их программы лишены конкретики, и в отношении них Россия ввела санкции, что является своего рода оценкой их деятельности на этом поприще. В то же время Юрий Бойко, представляя интересы Юго-Востока и всей русскоязычной Украины, в своей программе отвечает на два ключевых вопроса, которые, по данным соцопросов, больше всего волнуют граждан Украины: это мир в Донбассе и социально-экономическая сфера.

ВЗГЛЯД: Если говорить о лидерах гонки, принято считать, что за спиной у Владимира Зеленского стоит олигарх Игорь Коломойский. В последнее время Зеленский стал намекать на необходимость компромисса по Донбассу, заявил о готовности к переговорам с Москвой и даже призывал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком. Стоит ли принимать такие призывы за чистую монету?

В. М.: Сегодня сложно говорить о том, насколько риторика любого кандидата будет совпадать с его действиями. Да, Зеленский – талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан, но это другой жанр, не относящийся к политике и к искусству управления государством.

Его слова о готовности вести переговоры с Россией и представителями непризнанных республик – это естественные вещи. Кто бы ни стал президентом Украины, ему в любом случае придётся говорить с ними, так как без переговоров с Россией вопросы мира в Донбассе и полноценного восстановления экономики нерешаемы.

Конечно, надо отдать должное его смелости, потому что о переговорах с Россией многие думают, но боятся сказать вслух. Может ли он победить? Я не исключаю такого варианта. Стоит ли за ним Коломойский? Конечно, стоит. Но я сомневаюсь, что в случае победы Зеленского Коломойский сохранит своё влияние на него.

ВЗГЛЯД: Также известно, что Коломойский оказывает поддержку другому кандидату – Юлии Тимошенко, которая долгое время лидировала в рейтингах. Насколько реален их союз?

В. М.: Юлия Владимировна – опытнейший политик, дважды была премьер-министром, и её интересы связаны с достижением тех или иных высот в карьере. Если её действительно поддерживает Коломойский, то это объяснимо – для неё все средства и все союзники хороши. Но партнёрство между ними возможно лишь в рамках избирательной кампании. И я думаю, для Коломойского всё-таки была бы предпочтительней победа Зеленского.

ВЗГЛЯД: Мы видим, что Европе, прежде всего Германии и Франции как участникам «нормандского формата», сегодня не до Украины. На ваш взгляд, может, сейчас имеет смысл перейти от буксующего «нормандского формата» к «женевскому» с участием американцев, который появился в 2014 году, и пересмотреть Минские соглашения?

В. М.: Как вы правильно заметили, в самом начале украинского кризиса появился «женевский формат». Но если мы говорим об изменении форматов, нельзя подходить к этому абстрактно. Для функционирования любого формата нужно согласие всех сторон. Например, против участия США в «нормандском формате» изначально выступала и до сих пор выступает Германия, что неоднократно подчёркивалось её канцлером и дипломатами. Также против участия американцев в любом формате выступают в Донецке и Луганске.

Потому, когда я говорю, что привлечение американцев к переговорам является не просто глупостью, а абсурдом, я учитываю позиции разных сторон, а не только собственную как гражданина Украины.

Ни для кого не секрет, что США используют Украину в целом и Донбасс в частности как плацдарм для противостояния с Россией. Могут ли американцы быть конструктивными и полезными? Я считаю, что не могут. Более того, представитель Госдепартамента США Курт Волкер постоянно делает заявления, которые не добавляют позитива переговорному процессу.

Да, сегодня в Европе устали от Украины, это слышно в оценках Ангелы Меркель, это звучало из уст политиков в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В идеале мирное урегулирование должно состояться в четырёхугольнике Киев – Луганск – Донецк – Москва. Если сегодня Киев с помощью Москвы смог бы договориться с Донецком и Луганском о выполнении Минских соглашений, в Париже и Берлине по этому поводу прозвучали бы бурные аплодисменты. Для этого нужна лишь политическая воля, а не смена форматов и пересмотр соглашений.

ВЗГЛЯД: Но вместо этого тот же Пётр Порошенко постоянно заявляет о курсе Украины в НАТО и ЕС...

В. М.: Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?

Кроме того, если говорить о евроинтеграции, украинская экономика должна быть многовекторной. Мы видим, что ориентация лишь на Европейский союз погубила экономику и социальную сферу страны. Нам надо восстанавливать роль Украины как моста между Западом и Россией, восстанавливать политические и экономические отношения с Москвой.

ВЗГЛЯД: Ещё одна тяжёлая проблема – это обмен удерживаемыми лицами. Насколько известно, никаких подвижек в этом деле не наблюдается. Можно ли сказать, что этот вопрос останется нерешённым аж до завершения парламентских выборов, когда на Украине сформируется новое правительство?

В. М.: И да, и нет. Для начала надо отметить, что решения по этим вопросам принимает Пётр Порошенко, руководители непризнанных республик и, если переговоры имеют отношение к России, Владимир Путин. Последний масштабный обмен удерживаемыми лицами был в декабре 2017 года. После него мы договорились о втором этапе обмена по формуле «все установленные на всех установленных».

На сегодняшний день это 62 установленных человека со стороны республик и 176 – со стороны Украины. Будь у Киева политическая воля, такой обмен можно было бы произвести за два–три дня, но украинская сторона по политическим соображениям не заинтересована в том, чтобы освободить всех.

ВЗГЛЯД: А как обстоят дела по другим категориям удерживаемых лиц?

В. М.: Если говорить о тех, кто привлечены к ответственности в России и на Украине, здесь история тоже имеет свои характерные черты. Например, я обсуждал с господином Путиным вопрос освобождения 24 человек: 22 моряков и двух представителей СБУ, задержанных в Керченском проливе. Кто-то пытается рассказывать, что за этим процессом стоит не юридический вопрос, а политический. На самом деле в Москве справедливо считают, что надо выполнить все юридические тонкости, и запускается сложнейший правовой механизм.

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Но некоторые адвокаты вредят этому процессу. Например, один из них говорит, мол, сейчас никто никого освобождать не будет, но под парламентскую избирательную кампанию Москва, учитывая политические симпатии к определённым силам, может освободить этих людей. Такое поведение нельзя назвать адвокатской тактикой, это попытка участвовать в политическом процессе. Добавляет ли это защиты обвиняемым и надежды на их скорейшее освобождение? Конечно, нет.

Кроме того, некоторые, вроде господина Порошенко и его коллег, наивно думают, что Россию можно заставить что-то сделать под санкционным давлением. Но практика показывает, что к положительному результату это ещё ни разу не привело.

Потому переговорный процесс должен идти в тишине, а публичность нужно проявлять лишь в день, когда одна сторона передаёт удерживаемых лиц другой, и наоборот. Любые беззубые комментарии здесь лишь вредят. Потому пусть если не помогают, то хотя бы не мешают работать.