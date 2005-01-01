Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
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            Алексей Нечаев

            Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

            Алексей Нечаев
            член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
            		 5 марта 2019, 18:20

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            «Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве.

            Ситуация выглядит довольно странно: с одной стороны, гражданам Украины действительно надо идти на избирательные участки; с другой стороны, Россия ни в коем случае не должна признавать результат этих выборов. Почему так и нет ли здесь противоречий? Поясню.

            У Москвы есть масса оснований для того, чтобы не признавать результаты выборов.

            1. Реестр украинских избирателей напрочь фальсифицирован. Перепись населения на Украине не проводилась с 2001 года. И в реестре появились данные миллионов несуществующих людей при полном игнорировании факта резкой убыли населения из-за миграции. Подконтрольный Петру Порошенко ЦИК, конечно, пытается это опровергать, но веры ему нет.

            2. Миллионы жителей Донбасса (как проживающие на неподконтрольных официальному Киеву территориях, так и «внутренне перемещенные лица») не де-юре, но де-факто лишены права голоса из-за избыточного бюрократизма.

            Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

            3. Миллионы граждан Украины, проживающие и работающие в России, также лишены права голоса, так как ЦИК отказался открывать избирательные участки на территории Российской Федерации.

            4. Журналисты и общественники фиксируют факты массовой покупки голосов и небывалое использование административного ресурса; силовые структуры и группы радикальных националистов преследуют и запугивают любые общественные силы, выступающие за мир в Донбассе и за смену геополитического курса; запрещены и полностью исключены из избирательного процесса фактически все партии левого и социалистического направления.

            5. Украинские власти отказали российским наблюдателям в праве следить за чистотой выборов и решили «закрыть» свои «демократические» выборы даже от тех российских наблюдателей, которые могли бы работать по линии ОБСЕ.

            Этих фактов вполне достаточно для того, чтобы не признавать выборы. Что это даст России?

            Во-первых, рычаги влияния на осеннюю избирательную кампанию в Раду. Даже самые оголтелые русофобы в условиях экономических санкций, военного давления и невозможности решения без Москвы целого ряда вопросов будут вынуждены контактировать с Кремлем. За примерами далеко ходить не надо, достаточно почитать новости за последние полгода о том, как Порошенко пытается дозвониться Владимиру Путину.

            Во-вторых, если следующий парламент будет оппозиционным (вероятность этого крайне высока), то не признанному Россией президенту при принятии любых решений придется постоянно оглядываться на мнения внутри парламентской коалиции. А в условиях парламентско-президентского противостояния, как известно, внешним силам всегда проще влиять как на президента, так и на Раду или отдельные фракции. 

            И тут мы переходим к вопросу о том, почему самим гражданам Украины нельзя игнорировать выборы. Да хотя бы по той причине, что это фактически единственный легальный и доступный способ заявить свой протест нынешнему курсу властей Украины (который можно обобщить до формы «конфронтация с Россией + сотрудничество с МВФ») и поддержать тех политиков, которые хотя бы на декларативном уровне этому курсу противятся.

            За кого в таком случае голосовать?

            В первом туре имеет смысл отдать свой голос лидерам тех оппозиционных партий и движений, представителей которых украинские граждане хотели бы увидеть в Раде следующего созыва. Это необходимо и для обозначения собственной позиции, и для самих кандидатов, которым важно видеть отклик на свои действия.

            Ну а во втором туре, как это всегда бывало в новейшей истории Украины, гражданам придется голосовать не за, а против, выбирая наименьшее из зол. И только в таком случае электоральное участие в украинских выборах имеет хоть какой-то смысл.


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