Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве.

Ситуация выглядит довольно странно: с одной стороны, гражданам Украины действительно надо идти на избирательные участки; с другой стороны, Россия ни в коем случае не должна признавать результат этих выборов. Почему так и нет ли здесь противоречий? Поясню.

У Москвы есть масса оснований для того, чтобы не признавать результаты выборов.

1. Реестр украинских избирателей напрочь фальсифицирован. Перепись населения на Украине не проводилась с 2001 года. И в реестре появились данные миллионов несуществующих людей при полном игнорировании факта резкой убыли населения из-за миграции. Подконтрольный Петру Порошенко ЦИК, конечно, пытается это опровергать, но веры ему нет.

2. Миллионы жителей Донбасса (как проживающие на неподконтрольных официальному Киеву территориях, так и «внутренне перемещенные лица») не де-юре, но де-факто лишены права голоса из-за избыточного бюрократизма.

3. Миллионы граждан Украины, проживающие и работающие в России, также лишены права голоса, так как ЦИК отказался открывать избирательные участки на территории Российской Федерации.

4. Журналисты и общественники фиксируют факты массовой покупки голосов и небывалое использование административного ресурса; силовые структуры и группы радикальных националистов преследуют и запугивают любые общественные силы, выступающие за мир в Донбассе и за смену геополитического курса; запрещены и полностью исключены из избирательного процесса фактически все партии левого и социалистического направления.

5. Украинские власти отказали российским наблюдателям в праве следить за чистотой выборов и решили «закрыть» свои «демократические» выборы даже от тех российских наблюдателей, которые могли бы работать по линии ОБСЕ.

Этих фактов вполне достаточно для того, чтобы не признавать выборы. Что это даст России?

Во-первых, рычаги влияния на осеннюю избирательную кампанию в Раду. Даже самые оголтелые русофобы в условиях экономических санкций, военного давления и невозможности решения без Москвы целого ряда вопросов будут вынуждены контактировать с Кремлем. За примерами далеко ходить не надо, достаточно почитать новости за последние полгода о том, как Порошенко пытается дозвониться Владимиру Путину.

Во-вторых, если следующий парламент будет оппозиционным (вероятность этого крайне высока), то не признанному Россией президенту при принятии любых решений придется постоянно оглядываться на мнения внутри парламентской коалиции. А в условиях парламентско-президентского противостояния, как известно, внешним силам всегда проще влиять как на президента, так и на Раду или отдельные фракции.

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И тут мы переходим к вопросу о том, почему самим гражданам Украины нельзя игнорировать выборы. Да хотя бы по той причине, что это фактически единственный легальный и доступный способ заявить свой протест нынешнему курсу властей Украины (который можно обобщить до формы «конфронтация с Россией + сотрудничество с МВФ») и поддержать тех политиков, которые хотя бы на декларативном уровне этому курсу противятся.

За кого в таком случае голосовать?

В первом туре имеет смысл отдать свой голос лидерам тех оппозиционных партий и движений, представителей которых украинские граждане хотели бы увидеть в Раде следующего созыва. Это необходимо и для обозначения собственной позиции, и для самих кандидатов, которым важно видеть отклик на свои действия.

Ну а во втором туре, как это всегда бывало в новейшей истории Украины, гражданам придется голосовать не за, а против, выбирая наименьшее из зол. И только в таком случае электоральное участие в украинских выборах имеет хоть какой-то смысл.