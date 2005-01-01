Пять лет Майдана – современное искусство погрома

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          Андрей Манчук
          политолог
          		 27 февраля 2019, 19:15

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          Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Эти картины экспонировались на станции киевского метрополитена, которая носит имя поэта, и должны были привить украинцам вкус к современной культуре. Экспозиция иллюстратора Александра Грехова демонстрировала Тараса в виде героев кинофильмов и комиксов – например, робота Бендера из «Футурамы», Человека-Паука, капитана Джека Воробья, Гарри Поттера, длинноухого джедая Йоды. Или представляла его в образе знаковых представителей поп-культуры – таких, как Дэвид, Боуи, Арнольд Шварценеггер и Мел Гибсон.

          Эта невинная десакрализация одного из главных представителей национального пантеона вызвала бешеное недовольство со стороны ультраправых групп, которые полностью контролируют общественное пространство украинской столицы. Они несколько раз пытались сорвать изображения неправильного Шевченко, а затем разрезали картины ножом. Этим погромом руководил одиозный националист Юрий Павленко, известный под позывным «Хорт», которого уже судили за нападение на здание Винницкой облгосадминистрации. Судя по сообщению на фейсбуке, его больше всего возмутила попытка представить украинского поэта в образе мексиканской художницы Фриды Кало – поскольку она являлась коммунисткой и «любовницей Лейбы Троцкого».

          Кроме того, ультраправых сильно раздражало изображение чернокожего Шевченко – хотя эта картина была посвящена афроамериканскому актеру Айре Олдриджу, который познакомился с украинцем в Санкт-Петербурге, и был запечатлен им на известном портрете.  

          Уничтожение выставки поддержала целая группа известных националистических активистов, среди которых особо выделялся дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Этот горячий борец за томос назвал произведения Грехова «дегенеративным искусством», прямо процитировав известные слова Адольфа Гитлера. А потом заявил, что украинские патриоты не допустят глумления над национальными святынями и не дадут организовывать в киевских храмах кощунственные панковские «молебны». Хотя в недавнем прошлом киевская патриотическая интеллигенция пламенно выступала в поддержку акционизма от Pussy Riot и Петра Павленского – пока тот не очутился в «правильной» европейской тюрьме.

          Общество европейской Украины отреагировало на эти события с обычным глухим молчанием. Очевидцы уничтожения картин вызвали полицейских, однако они не стали задерживать ультраправых. Ведь недавние события в Киеве, когда сотрудников МВД примерно наказали за попытку арестовать напавших на райотдел националистов,  наглядно продемонстрировали, что правые являются неприкасаемой кастой, с которой лучше не связываться рядовым стражам правопорядка. По факту случившегося не возбудили даже административного дела – хотя выставка в метро была официально организована Национальным музеем Тараса Шевченко, и действия Павленко нанесли ему материальный ущерб.

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          Кураторы экспозиции сразу же заявили о том, что они не будут выставлять в метро копии порезанных работ – поскольку это чревато новыми нападениями, которые могут угрожать здоровью пассажиров метро. Возможно, их напугали прозрачные намеки со стороны Хорта, который сравнил картины Грехова с «антишевченковской» книгой убитого нацистами писателя Олеся Бузины.

          Все это говорит о том, что погромы художественных выставок превращаются в обыденную реальность постмайдановской Украины. Всего несколько недель назад преподаватель Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, бывший участник АТО Владимир Харченко разрушил антивоенную инсталляцию студента Спартака Хачанова, который изобразил боевую технику и солдат в виде половых членов. Молодого скульптора сразу же обвинили в оскорблении чести и достоинства украинской армии, сепаратизме и работе на Кремль – припомнив ему неукраинскую национальность и прежнее место проживания под Донецком. Руководство академии спешно исключило его из вуза на специально созванном заседании, а преподаватель Харченко начал угрожать своему ученику – после чего натравил на него представителей нацистской группировки С-14, которая известна в России именно благодаря трагической гибели Бузины.

          Хачанову с трудом удалось спастись от расправы, закрывшись в одной из аудиторий. Однако масштабы травли заставили его бежать вместе с женой в Европу, при поддержке международной организации «Artists at Risk», которая обеспечивает безопасность пострадавшим от преследований художникам. Галереи Берлина и Хельсинки тут же пригласили скульптора выставить свою антивоенную инсталляцию – однако руководство украинской академии отказывается передавать им эти работы, несмотря на возмущенное обращение всемирно известного кинорежиссера Аки Каурисмяки. А украинские власти, правоохранители и прокуратура старательно не замечают этот резонансный скандал, который приобрел в последние дни международный масштаб.

          Все это – лишь несколько эпизодов перманентной «борьбы с дегенеративным искусством», которую постоянно проводят украинские ультраправые. Можно без труда вспомнить ее другие позорные эпизоды – например, нападение на выставку картин Давида Чичкана, которая проходила в киевском Центре визуальной культуры в Киеве. Группа нацистов избила его охрану и вандализировала работы художника, расписав стены надписями «Слава Украине!», «Слуги Москвы» и «Сепары». А сам Чичкан, который в прошлом активно поддерживал Майдан и АТО, также выехал после этого из Украины в Европу – подальше от своих вчерашних союзников.

          Либеральная общественность не в силах помешать этим погромам. Пять лет назад она активно поддерживала украинских нацистов, видя в них важный силовой ресурс для устранения Виктора Януковича – несмотря на то, что зигующие ультраправые не испытывали никакой симпатии к официально задекларированным европейским ценностям Евромайдана, и никогда не скрывали намерений свернуть украинскую демократию. Расплата за это стала очень болезненной – подчас в самом прямом смысле этого слова. Созданный на майдане Голем давно вышел из-под контроля. И теперь националисты систематически срывают мероприятия правозащитников и феминисток, которым не помогают патриотические заявления и лицемерные инвективы в адрес российского Мордора.

          Ведь настоящий Мордор был построен за эти годы в самой Украине, которая достигла невиданных высот в современном искусстве погрома. 


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