Выборы на Украине будут самыми грязными в истории страны

Президентские выборы на Украине, до которых осталось полтора месяца, вошли в стадию, где погорячее. Основные участники процесса определились со своими ставками, альянсы выстроены и направления ударов определены. Любые сомнения в том, что действующий президент Петр Порошенко, которому социология дает места с третьего по пятое, договорится с более вероятным победителем о путях отхода и не станет претендовать на второй срок, развеялись. Он не просто идет на выборы – он идет побеждать. На кону стоит не просто должность, но его бизнес, деньги, а, возможно, что и свобода.

Высокие ставки определяют характер кампании. Президентская гонка будет – уже есть – не просто грязной, а очень грязной. Своим основным противником Порошенко видит Юлию Тимошенко. Несмотря на рейтинги и соцопросы президент знает: он пройдет во второй тур. Обладая мощнейшим административным ресурсом, контролируя Центризбирком, суды и телевидение, глава государства понимает: неважно, как люди проголосуют за Гриценко, Бойко или Ляшко – они во второй тур не пройдут. Их результат просто некому будет защитить.

Другое дело – Тимошенко. Последняя уже обзавелась поддержкой министра внутренних дел Авакова и части подконтрольных последнему парамилитарес из «Национального корпуса». Аваков обещал Тимошенко защитить ее результат – очевидно, в обмен на сохранение себя во власти. В свою очередь Порошенко сумел пресечь бегство с корабля ближайших соратников – главу генпрокуратуры Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака, мэра Киева Виталия Кличко, а также крупнейшего олигарха страны Рината Ахметова, который тоже сделал ставку на президента. Во-первых, президент внушил им уверенность в том, что выборы сливать не намерен и пойдет до конца. А во-вторых, всегда есть железный аргумент про «одну лодку»: пойду ко дну я, пойдете и вы. Аргументы были убедительными.

Нет сомнений, у Порошенко есть мощный компромат на каждого из своих «друзей и партнеров». Пленки, разговоры, косвенные и прямые признания в совершенных преступлениях – экономических, административных, тяжких и таких, за которые можно угодить за решетку пожизненно. Слово «компромат» приобретет новое звучание в ходе предвыборной кампании – не только президентской, но и парламентской. Компромат станет словом 2019 года на Украине.

Это будет компромат нижайшей пробы, апеллирующий к самым низким инстинктам людей. Запущенный на подконтрольном Порошенко телеканале «Прямой» политический мультсериал «Зашквареные» – яркий пример такой информационной кампании. Все мыслимые штампы и стереотипы про конкурентов и недругов президента: кто с кем спит, кто на кого работает, как крадет и т. д. И это не политическая сатира, не пародия в стиле мультсериала «Наш мультяшный президент» о Дональде Трампе от телеканала Showtime. Это продукт столь же некачественный, сколь и эффективный. Он в полной мере отвечает своему названию от сленгового словечка «зашквар», которому соответствуют определения «бред», «идиотизм» и «позор».

И это только начало. Задача такого рода технологий – не только и не столько «мочилово» определенных кандидатов, сколько доведение аудитории до тошноты, рвотного рефлекса в буквальном смысле. Необходимо показать избирателю, что достойных кандидатов на выборах нет в принципе – все замазаны, все воры, насильники, убийцы, гомосексуалисты и, что хуже всего, – агенты Кремля. В эфире национальных каналов звучат мат, ксенофобские призывы и откровенная ложь. «Трэш и угар» попадает в Сеть и оттуда разгоняется миллионными бюджетами. Там уже точно никто и ничего не «запикивает» – рамок нет, правила не действуют, не до них – у нас выборы.

С точки зрения политтехнологий, у президента стоит задача «высушить» явку на выборы. Украинская конституция не задает параметров «кворума» для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися. Поэтому с точки зрения Порошенко, обладающего огромным антирейтингом, чем меньше придет людей на избирательные участки, тем лучше. Своих же избирателей – бюджетников, «атошников», купленных за «монетизированные» перед выборами субсидии пенсионеров и армию льготников – он подтянуть сумеет.

Мультфильмы, растущие по всей стране билборды, подконтрольные СМИ и покупной интернет – этим, конечно, предвыборная борьба не ограничится. Это лишь подготовительный этап. Определенно, у Порошенко есть «ядерные» козыри в рукаве, которые вот-вот будут пущены в ход. В тюрьме сидит не только Надежда Савченко, экс-первый номер в списке партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В СИЗО сидит бывший нардеп от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев, много знающий о разграблении одного из крупнейших банков в стране – «Родовид Банка». И это не просто сериал об ограблении – там убийства, подставы, мошенничество и милицейский беспредел.

Один из ударов, вероятно, придется по беглому олигарху Игорю Коломойскому, которому вменяют поддержку Тимошенко на выборах. Заиграет новыми красками дело «ПриватБанка», из которого были выведены свыше $5 млрд. До последнего будет отрабатываться тема заключенных Тимошенко в 2009 году кабальных газовых контрактов. И много-многое другое. Тонны компромата вот-вот польются по телевизионным экранам, интернету, радио, билбордам.

Далеко не весь этот компромат понятен обывателю. Разъяснять суть мошеннических схем, продавать электорату длинные журналистские расследования – муторно и сложно. Поэтому всю эту грязь будут обрабатывать и упаковывать в максимально доступную обертку – выдернутую из контекста «прослушку», заказные статьи, мультфильмы с юмором от ниже пояса до ниже плинтуса и т. д.

Казалось бы, что можно этому противопоставить? Компромат кроется только еще больше ядреным компроматом. Таковым могла бы стать правда о событиях на Майдане: о первых убийствах майдановцев и правоохранителей. О переговорах оппозиции с кураторами из США и ЕС о будущем устройстве Украины по окончанию протестов, о роли олигархов в приходе к власти Порошенко, о том, как был сдан Крым и каковы реальные причины начала антитеррористической операции на Востоке. О тайных тюрьмах СБУ, заработке на контрабанде оружия из зоны военных действия и тому подобное. Но этого мы не услышим: ни от Тимошенко, ни от кого-либо еще. Это табу, это запретные темы, священный Грааль, на котором держится вся постмайданная власть, кем бы она ни была представлена и какой бы ни была фамилия нового президента.