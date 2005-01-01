Выборы на Украине будут самыми грязными в истории страны

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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          Глеб Простаков

          Выборы на Украине будут самыми грязными в истории страны

          Глеб Простаков
          журналист
          		 11 февраля 2019, 17:40

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          Президентские выборы на Украине, до которых осталось полтора месяца, вошли в стадию, где погорячее. Основные участники процесса определились со своими ставками, альянсы выстроены и направления ударов определены. Любые сомнения в том, что действующий президент Петр Порошенко, которому социология дает места с третьего по пятое, договорится с более вероятным победителем о путях отхода и не станет претендовать на второй срок, развеялись. Он не просто идет на выборы – он идет побеждать. На кону стоит не просто должность, но его бизнес, деньги, а, возможно, что и свобода.

          Высокие ставки определяют характер кампании. Президентская гонка будет – уже есть – не просто грязной, а очень грязной. Своим основным противником Порошенко видит Юлию Тимошенко. Несмотря на рейтинги и соцопросы президент знает: он пройдет во второй тур. Обладая мощнейшим административным ресурсом, контролируя Центризбирком, суды и телевидение, глава государства понимает: неважно, как люди проголосуют за Гриценко, Бойко или Ляшко – они во второй тур не пройдут. Их результат просто некому будет защитить.

          Другое дело – Тимошенко. Последняя уже обзавелась поддержкой министра внутренних дел Авакова и части подконтрольных последнему парамилитарес из «Национального корпуса». Аваков обещал Тимошенко защитить ее результат – очевидно, в обмен на сохранение себя во власти. В свою очередь Порошенко сумел пресечь бегство с корабля ближайших соратников – главу генпрокуратуры Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака, мэра Киева Виталия Кличко, а также крупнейшего олигарха страны Рината Ахметова, который тоже сделал ставку на президента. Во-первых, президент внушил им уверенность в том, что выборы сливать не намерен и пойдет до конца. А во-вторых, всегда есть железный аргумент про «одну лодку»: пойду ко дну я, пойдете и вы. Аргументы были убедительными.

          Нет сомнений, у Порошенко есть мощный компромат на каждого из своих «друзей и партнеров». Пленки, разговоры, косвенные и прямые признания в совершенных преступлениях – экономических, административных, тяжких и таких, за которые можно угодить за решетку пожизненно. Слово «компромат» приобретет новое звучание в ходе предвыборной кампании – не только президентской, но и парламентской. Компромат станет словом 2019 года на Украине.

          Это будет компромат нижайшей пробы, апеллирующий к самым низким инстинктам людей. Запущенный на подконтрольном Порошенко телеканале «Прямой» политический мультсериал «Зашквареные» – яркий пример такой информационной кампании. Все мыслимые штампы и стереотипы про конкурентов и недругов президента: кто с кем спит, кто на кого работает, как крадет и т. д. И это не политическая сатира, не пародия в стиле мультсериала «Наш мультяшный президент» о Дональде Трампе от телеканала Showtime. Это продукт столь же некачественный, сколь и эффективный. Он в полной мере отвечает своему названию от сленгового словечка «зашквар», которому соответствуют определения «бред», «идиотизм» и «позор».

          Фото: Петр Сивков/ТАСС

          И это только начало. Задача такого рода технологий – не только и не столько «мочилово» определенных кандидатов, сколько доведение аудитории до тошноты, рвотного рефлекса в буквальном смысле. Необходимо показать избирателю, что достойных кандидатов на выборах нет в принципе – все замазаны, все воры, насильники, убийцы, гомосексуалисты и, что хуже всего, – агенты Кремля. В эфире национальных каналов звучат мат, ксенофобские призывы и откровенная ложь. «Трэш и угар» попадает в Сеть и оттуда разгоняется миллионными бюджетами. Там уже точно никто и ничего не «запикивает» – рамок нет, правила не действуют, не до них – у нас выборы.

          С точки зрения политтехнологий, у президента стоит задача «высушить» явку на выборы. Украинская конституция не задает параметров «кворума» для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися. Поэтому с точки зрения Порошенко, обладающего огромным антирейтингом, чем меньше придет людей на избирательные участки, тем лучше. Своих же избирателей – бюджетников, «атошников», купленных за «монетизированные» перед выборами субсидии пенсионеров и армию льготников – он подтянуть сумеет.

          Мультфильмы, растущие по всей стране билборды, подконтрольные СМИ и покупной интернет – этим, конечно, предвыборная борьба не ограничится. Это лишь подготовительный этап. Определенно, у Порошенко есть «ядерные» козыри в рукаве, которые вот-вот будут пущены в ход. В тюрьме сидит не только Надежда Савченко, экс-первый номер в списке партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В СИЗО сидит бывший нардеп от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев, много знающий о разграблении одного из крупнейших банков в стране – «Родовид Банка». И это не просто сериал об ограблении – там убийства, подставы, мошенничество и милицейский беспредел.

          Один из ударов, вероятно, придется по беглому олигарху Игорю Коломойскому, которому вменяют поддержку Тимошенко на выборах. Заиграет новыми красками дело «ПриватБанка», из которого были выведены свыше $5 млрд. До последнего будет отрабатываться тема заключенных Тимошенко в 2009 году кабальных газовых контрактов. И много-многое другое. Тонны компромата вот-вот польются по телевизионным экранам, интернету, радио, билбордам.

          Далеко не весь этот компромат понятен обывателю. Разъяснять суть мошеннических схем, продавать электорату длинные журналистские расследования – муторно и сложно. Поэтому всю эту грязь будут обрабатывать и упаковывать в максимально доступную обертку – выдернутую из контекста «прослушку», заказные статьи, мультфильмы с юмором от ниже пояса до ниже плинтуса и т. д.

          Казалось бы, что можно этому противопоставить? Компромат кроется только еще больше ядреным компроматом. Таковым могла бы стать правда о событиях на Майдане: о первых убийствах майдановцев и правоохранителей. О переговорах оппозиции с кураторами из США и ЕС о будущем устройстве Украины по окончанию протестов, о роли олигархов в приходе к власти Порошенко, о том, как был сдан Крым и каковы реальные причины начала антитеррористической операции на Востоке. О тайных тюрьмах СБУ, заработке на контрабанде оружия из зоны военных действия и тому подобное. Но этого мы не услышим: ни от Тимошенко, ни от кого-либо еще. Это табу, это запретные темы, священный Грааль, на котором держится вся постмайданная власть, кем бы она ни была представлена и какой бы ни была фамилия нового президента.


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