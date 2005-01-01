У Порошенко не получилось стать героем

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...

Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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        Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
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        • Владимир Зеленский

        • Пётр Порошенко

        • Юлия Тимошенко

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          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?


          Глеб Простаков

          У Порошенко не получилось стать героем

          Глеб Простаков
          журналист
          		 4 марта 2019, 18:30

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          За три недели до выборов на Украине мы наблюдаем агонию действующего президента Петра Порошенко. Нет, у него все еще есть шансы победить – в помощь админресурс, откровенный подкуп пенсионеров и, возможно, новые военные провокации. Но по соотношению размера ставки в этой игре и шансов на выигрыш у президента действительно все очень плохо.

          Порошенко потеряет многое, если не все, в случае проигрыша. Он не стал договариваться со своими возможными сменщиками о том, чтобы выйти из игры с минимальными потерями. Он поставил все на то, что игра продолжится.

          Некогда олигарх второго эшелона, человек безусловно богатый, но далеко не всесильный, Порошенко благодаря Майдану вышел совершенно в другой дивизион. Он выдавил из страны таких влиятельных людей как Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ. Других олигархов старой когорты, вроде Рината Ахметова и Виктора Пинчука, заставил играть по своим правилам. Он не просто ворвался в элиту украинского бизнеса, но установил новые правила, по которым вынуждены играть все его заклятые друзья. Он сконцентрировал в своих руках максимум власти, наплевав на конституцию и законы. Таким объемом полномочий не обладал ни Кучма, ни Янукович.

          Он создал условия, при которых нелояльные ему граждане лишились избирательного права. Потеря Крыма и части Донбасса для Порошенко – абсолютное благо. Они не вернуться в состав Украины не только потому что не захотят, но и потому что в реальности их там никто не ждет.

          Для деградирующей экономики и растущей безработицы есть магическая пилюля – безвизовый режим, который не столько про туристические поездки, сколько про выезд украинцев на заработки в Европу. Причем на фоне проблемной «черной» миграции массовый приезд украинцев был принят Евросоюзом благожелательно: Польша, Чехия, Португалия и другие страны максимально упростили такую трудовую миграцию. Те же, кто выехал в поисках лучшей жизни Россию, отсечены от выборов простым и изящным решением – им просто негде проголосовать в отсутствие избирательных участков в РФ.

          Фото: Thomas Peter/Reuters

          С точки зрения политического выживания Петр Порошенко сделал все что мог, и сделал все правильно. Спасет его это или нет, станет ясно совсем скоро. Но очевидно одно: Порошенко останется самым ненавидимым президентом за всю историю Украины. Слишком много людей погибло в ненужной войне, слишком многие судьбы искалечены, интересы слишком многих серьезных людей задеты. Порошенко по-настоящему страшно, и этот страх толкает его на все более безумные заявления и поступки.

          Но что, если бы у него получилось? Что, если бы ему удалось побороться за противоречивую славу Михаила Саакашвили. Ведь и сейчас многие в Грузии тепло отзываются о бывшем президенте. При нем значительно вырос внешний долг страны, но вырос и ВВП. Низовая коррупция сошла на нет, полиция действительно не берет или почти не берет взяток на дорогах. Саакашвили жестко расправлялся со своими политическими оппонентами, но при этом делал это под аккомпанемент зачистки организованной преступности. Пытаясь сохранить власть, экс-президент Грузии нашел формулу, по которой любовь с народом могла быть взаимной, не заиграйся он войну в 2008 году.

          Что, если бы «правительству камикадзе», как называл свой кабмин Арсений Яценюк, в первые месяцы после Майдана действительно удалось бы совершить невозможное. Радикально снизить налоги, закрыв бюджетные дыры щедрыми вливаниями от МВФ и других институциональных инвесторов. Стимулировать инвестиции, пробудить внутренний рынок и предпринимательскую инициативу. Отладить работу правоохранительной и судебной систем, сочетая кнут – угрозу тюрьмы с пряником – высокими бюджетными зарплатами. Что, если бы были приняты нормальные законы о кондоминиумах, которые позволили бы гражданам самоорганизоваться и дать отпор коммунальной мафии.

          В первые месяцы после Майдана – назовем мы его госпереворотом или революцией в данном случае не суть важно – звенел страх и ощущение грядущих перемен. Он ощущался в воздухе почти физически. На фоне этого страха можно было сотворить чудо. По крайне мере, попытаться сотворить. Это чудо позволило бы легитимировать все – вооруженный захват власти, утрату Крыма, войну в Донбассе, тотальную русофобию и церковные эксперименты.

          Как бы цинично, жестоко это не звучало, но победителей действительно не судят. А телевизор работает куда эффективней, когда холодильник полон. Желание пристойно жить, нормально есть и чувствовать перспективу дает фору патриотизму, здравомыслию и самоидентификации – не спорьте с пирамидой Маслоу.

          Но у Порошенко не получилось. Точнее, он даже не пытался.

          Украинские реформы провалились, не начавшись. Покойный Каха Бендукидзе не застал исполнения собственных пророческих слов. Он говорил: если изменения не начнутся в первые месяцы после Майдана, они обречены на провал. Так и случилось. Реформа полиции по грузинскому образцу – самый яркий пример. Мальчики и девочки с одухотворенными лицами в красивой полицейской форме по образцу американских копов вместо старых коррумпированных милиционеров. Все это выродилось в фарс, а после – в трагедию.

          Новые копы не умели ничего, кроме как красиво и четко выговаривать «Слава Украине!». Киев накрыла волна бытовой и организованной преступности. Мальчиков и девочек вскоре сменили неонацисты и «атошники», вернувшиеся с Донбасса с выраженным ПТСР. Граждане стали вспоминать подзабытые с 90-х лайфхаки, стараясь избегать не только откровенных бандитов, но больше – бандитов в полицейской форме.

          Порошенко использовал самый низкий, самый грязный из всех возможных способов сохранить власть – войну. Но при этом не дал народу ничего взамен. Реальная жизнь украинцев ухудшилась – об этом кричат все макроэкономические показатели, всевозможные рейтинги счастья, опросы на улицах, телефонные разговоры родственников – тех, что уехали и тех, что остались.

          Порошенко действительно ненавидим. Для миллионов украинцев его лицо – не просто очередная опротивевшая рожа по телевизору. Нет, его лицо – это личная обида, вызов миллионам украинцев, враг. И он это знает.


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