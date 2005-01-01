Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко?

В любой революции есть фигуры знаковые. Нет, речь совсем не обязательно о лидере. Скажем, в Русской революции одной из таких фигур стал поп Гапон, определивший если не Февраль, то Октябрь уж точно.

Мы, конечно же, не считаем Евромайдан революцией. Но и там такая фигура имелась.

«Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», – эта фраза знакома многим и в России. Её автор – экс-журналист издания «Коммерсант-Украина» Мустафа Найем. Такой призыв появился на его странице в «Фейсбуке» вечером 21 ноября 2013 года, и как раз с этого момента принято вести отсчёт начала Евромайдана. Друзей тогда, правда, собралось всего несколько сотен, но, тем не менее, если мы ищем украинского попа Гапона – то это, несомненно, Найем.

...Уже спустя год кто-то из сетевых острословов придумал о нём «пирожок»:

За жизнь достойную бороться

позвал вас на майдан Найем,

и вы не зря, друзья, стояли,

жизнь у Найема хороша.

Жизнь и вправду хороша. Нет, лицом протеста Найем побыл недолго. Практически сразу рулить всем начали взрослые дяди – тот же Порошенко, но и Найем пригодился. Уже после победы Порошенко на президентских выборах Найем с побратимами обнаружился в агитационной бригаде т.н. еврооптимистов, которые раскатывали по стране и агитировали избирателей голосовать за партию Порошенко на парламентских выборах (в 2014-м, как и сейчас, на Украине были сдвоенные выборы: весной – президентские, осенью – парламентские). Агитировали неплохо: Блок Петра Порошенко тогда взял первое место и президентская команда получила больше половины портфелей в правительстве. А сам Найем и «еврооптимисты» – депутатские «корки».

И вот теперь, за месяц до очередных выборов президента, они громко заявляют о выходе из президентской фракции.

Входит и выходит

Как это обычно бывает на Украине, «речка движется и не движется». Экс-глава ЦИК Украины Андрей Магера разъяснил, что Найем и его побратимы на самом деле до сих пор... являются членами президентской фракции и никуда не уходили: «Во-первых, их заявления адресованы главе фракции БПП, а не ВР [Верховной рады – прим. авт.] Украины. Во-вторых, содержание заявлений – просьба о принятии фракцией решения об исключении из числа членов фракции, а не констатация факта добровольного выхода из фракции».

Но заявления писались, конечно же, не просто так.

Во-первых, «еврооптимисты» ищут новое пастбище, т.е. партийный проект, который их приютит, возьмёт под своё крыло. С ним они пройдут в парламент и сохранят статус депутатов. С БПП это несподручно: Найем и побратимы на самом деле побили горшки с Порошенко ещё в 2015 году. Но всё это время оставались в его фракции. Ещё бы, кто ж от своего счастья бегает?

Поэтому новость о выходе из фракции вызвала в политтусовке только смех: «Что-то рановато, подождали бы уже до 30 марта». Кстати, свой политпроект («Действуй с нами») Найем и компания презентовали общественности ещё две недели назад. Почему проект, а не просто войти в чей-то список? Так ведь уже учёные. Если присоединяться организацией или движением – больше уважения от старших партнёров. Да и бренд потихоньку создаётся.

Вторая причина тесно связана с первой. «Крысы сходят на берег в ближайшем порту в надежде спастись». Порошенко с начала года успел начудить больше, чем за 5 лет президентства. На встречах с избирателями позволяет себе банально распускать руки (раз, два). В масштабах страны запущена не имеющая аналогов в истории украинских выборов схема скупки голосов избирателей. Более того – глава МВД Арсен Аваков публично отказался её покрывать и пошёл на конфликт с президентом.

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Ближе к концу месяца грянул оружейный скандал. Оказалось (!), что государственный концерн «Укроборонпром» покупал запчасти для военной техники: а) у российских поставщиков; б) через фирмы-прокладки; в) запчасти ввозились на Украину как контрабанда.

Причём одной из таких «прокладок» была даже компания, которая до осени 2018 года напрямую принадлежала Порошенко. А главным фигурантом поставки запчастей по ценам в 2–4 раза выше номинала оказался Игорь Гладковский – сын замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Свинарчука. Свинарчук – давний бизнес-партнёр Порошенко. Правда, многих добило даже не это, а генпрокурор Украины Юрий Луценко. Который написал у себя в «Фейсбуке»: «Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд «Оборонпрома». Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны». Ещё раз: это генпрокурор пишет.

Большому кораблю – большой айсберг

Говоря бизнес-языком, Порошенко сегодня – токсичный актив. Судя по последним рейтингам, он сильно отстаёт от фаворитов гонки – Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского. И выйти во второй тур он может только через подкуп и фальсификации.

И судя по его поведению в последние дни (неадекватные, истеричные поступки), он готов как раз к такому сценарию. Что, в общем-то, правильно – если инстинктом самосохранения руководствоваться. Но всем остальным, конечно, руководствуясь тем же инстинктом, стоит держаться от этого «Титаника» подальше.

В том, что подкуп будет, можно даже не сомневаться. Даже отрывочные расследования в СМИ позволяют понять, что схема действительно глобальна. На её вершине – главы областей и мэры крупных городов. У подножия – кто угодно, вплоть до студентов, консьержей и медсестёр в больницах. Правда, пока неизвестно, одобрят ли в США и ЕС такое переизбрание «своего сукиного сына»?

Но перспективным молодым политикам с честными лицами в любом случае стоит эти лица поберечь. И быть в стороне от Петра Порошенко в тот момент, когда тот пойдёт в свой последний бой.