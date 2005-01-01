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1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

У Газпрома появился новый серьезный конкурент в Европе – российский СПГФото: PAO NOVATEK/Global Look Press
На путь борьбы с американским СПГ на традиционном для России европейском рынке готов вступить новый игрок – производитель сжиженного природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона. Там уверяют, что смогут поставлять европейцам российский СПГ в два–три раза дешевле американского. Поможет или навредит России новый «союзник» в борьбе с американцами? Подробности...
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Как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа»

Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп и Ким довольны встречейФото: KCNA/Reuters
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно и безрезультатно. Но отсутствие прогресса в деле избавления Северной Кореи от ядерного оружия неудивительно потому, что сама задача в принципе невыполнима. На что рассчитывал Трамп, устраивая вторую встречу с Кимом? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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          Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

          Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру Порошенко   1 марта 2019, 10:50
          Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Николай Стороженко

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          За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко?

          В любой революции есть фигуры знаковые. Нет, речь совсем не обязательно о лидере. Скажем, в Русской революции одной из таких фигур стал поп Гапон, определивший если не Февраль, то Октябрь уж точно.

          Мы, конечно же, не считаем Евромайдан революцией. Но и там такая фигура имелась.

          «Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», – эта фраза знакома многим и в России. Её автор – экс-журналист издания «Коммерсант-Украина» Мустафа Найем. Такой призыв появился на его странице в «Фейсбуке» вечером 21 ноября 2013 года, и как раз с этого момента принято вести отсчёт начала Евромайдана. Друзей тогда, правда, собралось всего несколько сотен, но, тем не менее, если мы ищем украинского попа Гапона – то это, несомненно, Найем.

          ...Уже спустя год кто-то из сетевых острословов придумал о нём «пирожок»:

          За жизнь достойную бороться

          позвал вас на майдан Найем,

          и вы не зря, друзья, стояли,

          жизнь у Найема хороша.

          Жизнь и вправду хороша. Нет, лицом протеста Найем побыл недолго. Практически сразу рулить всем начали взрослые дяди – тот же Порошенко, но и Найем пригодился. Уже после победы Порошенко на президентских выборах Найем с побратимами обнаружился в агитационной бригаде т.н. еврооптимистов, которые раскатывали по стране и агитировали избирателей голосовать за партию Порошенко на парламентских выборах (в 2014-м, как и сейчас, на Украине были сдвоенные выборы: весной – президентские, осенью – парламентские). Агитировали неплохо: Блок Петра Порошенко тогда взял первое место и президентская команда получила больше половины портфелей в правительстве. А сам Найем и «еврооптимисты» – депутатские «корки».

          И вот теперь, за месяц до очередных выборов президента, они громко заявляют о выходе из президентской фракции.

          Входит и выходит

          Как это обычно бывает на Украине, «речка движется и не движется». Экс-глава ЦИК Украины Андрей Магера разъяснил, что Найем и его побратимы на самом деле до сих пор... являются членами президентской фракции и никуда не уходили: «Во-первых, их заявления адресованы главе фракции БПП, а не ВР [Верховной рады – прим. авт.] Украины. Во-вторых, содержание заявлений – просьба о принятии фракцией решения об исключении из числа членов фракции, а не констатация факта добровольного выхода из фракции».

          Но заявления писались, конечно же, не просто так.

          Во-первых, «еврооптимисты» ищут новое пастбище, т.е. партийный проект, который их приютит, возьмёт под своё крыло. С ним они пройдут в парламент и сохранят статус депутатов. С БПП это несподручно: Найем и побратимы на самом деле побили горшки с Порошенко ещё в 2015 году. Но всё это время оставались в его фракции. Ещё бы, кто ж от своего счастья бегает?

          Поэтому новость о выходе из фракции вызвала в политтусовке только смех: «Что-то рановато, подождали бы уже до 30 марта». Кстати, свой политпроект («Действуй с нами») Найем и компания презентовали общественности ещё две недели назад. Почему проект, а не просто войти в чей-то список? Так ведь уже учёные. Если присоединяться организацией или движением – больше уважения от старших партнёров. Да и бренд потихоньку создаётся.

          Вторая причина тесно связана с первой. «Крысы сходят на берег в ближайшем порту в надежде спастись». Порошенко с начала года успел начудить больше, чем за 5 лет президентства. На встречах с избирателями позволяет себе банально распускать руки (раз, два). В масштабах страны запущена не имеющая аналогов в истории украинских выборов схема скупки голосов избирателей. Более того – глава МВД Арсен Аваков публично отказался её покрывать и пошёл на конфликт с президентом.

          Ближе к концу месяца грянул оружейный скандал. Оказалось (!), что государственный концерн «Укроборонпром» покупал запчасти для военной техники: а) у российских поставщиков; б) через фирмы-прокладки; в) запчасти ввозились на Украину как контрабанда.

          Причём одной из таких «прокладок» была даже компания, которая до осени 2018 года напрямую принадлежала Порошенко. А главным фигурантом поставки запчастей по ценам в 2–4 раза выше номинала оказался Игорь Гладковский – сын замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Свинарчука. Свинарчук – давний бизнес-партнёр Порошенко. Правда, многих добило даже не это, а генпрокурор Украины Юрий Луценко. Который написал у себя в «Фейсбуке»: «Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд «Оборонпрома». Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны». Ещё раз: это генпрокурор пишет.

          Большому кораблю – большой айсберг

          Говоря бизнес-языком, Порошенко сегодня – токсичный актив. Судя по последним рейтингам, он сильно отстаёт от фаворитов гонки – Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского. И выйти во второй тур он может только через подкуп и фальсификации.

          И судя по его поведению в последние дни (неадекватные, истеричные поступки), он готов как раз к такому сценарию. Что, в общем-то, правильно – если инстинктом самосохранения руководствоваться. Но всем остальным, конечно, руководствуясь тем же инстинктом, стоит держаться от этого «Титаника» подальше.

          В том, что подкуп будет, можно даже не сомневаться. Даже отрывочные расследования в СМИ позволяют понять, что схема действительно глобальна. На её вершине – главы областей и мэры крупных городов. У подножия – кто угодно, вплоть до студентов, консьержей и медсестёр в больницах. Правда, пока неизвестно, одобрят ли в США и ЕС такое переизбрание «своего сукиного сына»?

          Но перспективным молодым политикам с честными лицами в любом случае стоит эти лица поберечь. И быть в стороне от Петра Порошенко в тот момент, когда тот пойдёт в свой последний бой.


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