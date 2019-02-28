Зачинщик Майдана ушел от Порошенко

Депутат Верховной рады Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко»; вдохновитель киевского Майдана заявил, что уже давно находится с действующим президентом Украины по разные стороны баррикад.

«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили», – написал он в своем Telegram-канале.

«Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», – добавил он.

Найем, что за четыре с половиной года ему множество раз задавали вопросы о том, почему он входит в БПП, и ответы «мало кому казались убедительными».

«Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута», – заключил он.

Напомним, Мустафа Найем был одним из организаторов Майдана в Киеве, в результате которого на Украине произошел государственный переворот.

Недавно Порошенко, стремящийся заработать политические очки в преддверии президентских выборов, рассказывал, что будто бы лично выносил погибших с майдана.