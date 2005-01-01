Порошенко поведал, как «лично выносил» погибших на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на мероприятии по случаю пятой годовщины Майдана заявил, что якобы лично переносил погибших во время этих событий.

Видео выступления Порошенко на своем канале в YouTube опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая, которая также раскритиковала президента. По ее словам, Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается «переписать историю».

Сам Порошенко на видео заявляет, что был в самой гуще событий, а активисты постоянно обращались к нему за помощью, передает РИА «Новости».

«Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную раду, это было 9.00. Увидел побратимов из 14-й сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых – на моих глазах. Через полтора часа – трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь», – рассказал украинский президент.

Пользователи Сети также не поверили словам Порошенко.

«Ни стыда, ни совести!» – написал один из них.

«Это бесконечно лживое и бесконечно жадное существо», – добавил другой.

«Я думала, что круче Юли в инвалидной коляске уже ничего не будет. Но нет, Гран-при на конкурсе брехунов получает мальчик Петя», – написала еще одна украинка.

«Что оно мелет? В какие девять часов? Брехло бессовестное. Не видел его там», – добавил еще один пользователь.

Во вторник Порошенко на заседании Верховной рады по случаю пятой годовщины Майдана подписал законопроект, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

МИД России в годовщину Майдана заявил, что Украина спустя пять лет после госпереворота 2014 года погружена в пучину политического хаоса, коррупции и разгула агрессивного национализма.