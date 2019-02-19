Порошенко закрепил курс Украины в НАТО в конституции

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

«Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия – необратимость европейской и трансатлантической интеграции», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он подписал документ на заседании Верховной рады по случаю пятой годовщины «майдана».

По тексту закона, в преамбуле конституции закрепляется формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Также меняются полномочия президента, который становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

Кроме того, исключается пункт переходных положений конституции, предусматривающий аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Также на заседании Порошенко заявил, что за время боевых действий в Донбассе погибли 2949 украинских военных, передает РИА «Новости». По его словам, они «отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство, и мы не утратим этот шанс».

На прошлой неделе Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Между тем, бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко заметил, что страна несовместима с НАТО из-за отсутствия однообразия в операционных доктринах и ментальных различий.