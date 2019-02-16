На Украине заявили о несовместимости с НАТО

Украина несовместима с НАТО из-за отсутствия однообразия в операционных доктринах и ментальных различий, считает бывший замглавы минобороны, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

Кабаненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что полноценное членство в НАТО подразумевает сотрудничество и совместимость в различных сферах. Прежде всего, единообразие в операционных доктринах, передает РИА «Новости».

«К сожалению, у нас доктрины переведены с Советского Союза. Даже доктринальное обозначение операции у нас не такое, как в НАТО», – сказал он.

Также, по его словам, нужно, чтобы граждане стран НАТО взаимодействовали, а для этого важна ментальная совместимость народов, в основе которой лежит общение на одном, понятном обеим сторонам языке.

«Невозможно стать взаимосовместимыми, не читая документы на языке оригинала. <...> И главное – в это надо верить, то есть воспринимать на ментальном уровне», – считает он.

Кабаненко добавил, что очень мало украинских офицеров владеют английским и французским языками.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет помогать Киеву в процессе вступления в альянс.

На прошлой неделе Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.