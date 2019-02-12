В НАТО пообещали помочь Украине вступить в альянс

НАТО будет помогать Киеву в процессе вступления в альянс, в том числе в борьбе с коррупцией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина является очень важным партнером. Мы продолжим помогать ей в процессе вступления, включая борьбу с коррупцией», – цитирует Столтенберга ТАСС.

На прошлой неделе Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.