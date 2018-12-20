МИД рассказал о пучине политического хаоса на Украине в годовщину «майдана»

Украина спустя пять лет после госпереворота 2014 года погружена в пучину политического хаоса, коррупции и разгула агрессивного национализма, заявил МИД России в годовщину «майдана».

«Украина после государственного переворота 2014 года, открыто поддержанного США и рядом западных стран, все глубже погружается в пучину политического хаоса, коррупции, правового беспредела, разгула агрессивного национализма», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что за последние пять лет Украину «захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим мотивам», которые не получают адекватной правовой оценки. В том числе так и не проведено объективное расследование «дела снайперов» на «майдане», остается не раскрытой Одесская трагедия, пишет МИД.

«Руководство Украины, по сути, объявило охоту на всех, кто имеет собственные, отличные от официоза, взгляды. Гонениям и репрессиям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Среди них и главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский», – отметили в МИД.

В ведомстве указывают, что в 2018 году в стране было зафиксировано более 50 преступлений против гражданских активистов.

Кроме того, Киев культивирует разделение общества по этническому и идеологическому признакам, «ксенофобия возведена в ранг официальной политики», заявили в МИД.

«Беспрецедентный характер приобрела ситуация с дискриминацией языковых, образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения, национальных меньшинств Украины», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД рассказывает также о вероломном вмешательстве Киева в церковную жизнь страны и нарушении свободы вероисповедания, так как действия по созданию «новой церкви» разделили украинцев на «своих» и «чужих».

«Все это происходит на фоне тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Киев в любой момент готов его разжечь с новой силой, чтобы, не считаясь ни с какими жертвами, попытаться вернуть регион под свой контроль», – заявили в МИД.

Ведомство указывает, что Запад не реагирует должным образом на происходящее на Украине.

«В очередной раз призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы дать принципиальную оценку всему происходящему на Украине, призвать ее руководство вернуться в правовое поле и неукоснительно соблюдать взятые на себя международные обязательства. Последствия отказа Киева от этих норм могут оказаться необратимыми как для Украины, так и Европы в целом», – заключили в МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре рассказал, кто виновен в страданиях жителей Донбасса.