Путин разъяснил украинскому журналисту, кто виновен в страданиях жителей Донбасса

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина украинский журналист заявил, что Москва якобы «убивает мирных жителей Донбасса». В ответ глава российского государства указал на истинных виновников страданий украинцев в этом регионе.

Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк спросил Путина о том, сколько Москва якобы тратит на «оккупированный» Донбасс, жители которого стали «рабами России».

Он также заявил, что якобы из-за «действий» России в Донбассе гибнут мирные украинские граждане.

Владимир Путин указал в ответ, что Цимбалюк, будучи гражданином Украины, называет жителей Донбасса гражданами своей страны. При этом именно Киев «установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины», а не Москва, и именно украинские власти «стреляют по людям, которых считают своими гражданами».

Глава государства подчеркнул, что Россия оказывает гуманитарную поддержку людям, живущим в Донбассе, но только для того, что бы их «окончательно не раздавали, не съели», и Москва продолжит оказывать помощь.

Путин добавил, что Киеву необходимо понять – попытки решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал.

Цимбалюк также спросил об условиях обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Владимир Путин сказал, что лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук по просьбе президента Украины Петра Порошенко посещал Москву и ставил вопрос об освобождении военных, задержанных при данном инциденте.

Он подчеркнул, что этот вопрос можно будет решать после завершения соответствующего уголовного дела.

Российский лидер заявил также, что «ненормальная ситуация» между Москвой и Киевом будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Кремле, пока среди украинских властей есть русофобы.

«Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям», – подчеркнул Путин.

Он отметил также, что товарооборот России и Украины продолжает расти, несмотря на вмешательство киевских властей.

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе, и на Донбассе был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров», – сказал глава государства.

Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.