Погребинский рассказал, почему от Порошенко уходят соратники

«Найем из ещё двое депутатов из его компании давно оппонировали политике «Блока Петра Порошенко и самому президенту», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение вдохновителя Майдана, депутата Мустафы Найема выйти из фракции «Блок Петра Порошенко».

«Это расчётливый и довольно циничный ход, которым они демонстрируют своим опекунам из США, что, мол, «мы столько его терпели, больше не можем, помогите нам избавиться от Порошенко», – пояснил директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

По словам эксперта, данная группа депутатов – Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко – давно начали критиковать президента. Их демарш означает, что сейчас решается вопрос, подставят ли американцы локоть президенту в текущих обстоятельствах, или нет.

«Найем, Лещенко и Залищук этого не хотят, потому предпринимают такой демонстративный шаг. Причём их могут лишить депутатских мандатов. Но, видимо, они посчитали, что игра стоит свеч. Тем более, вчера Волкер встречался с командой Зеленского, и Лещенко тоже присутствовал на этой встрече», – добавил политолог.

При этом Погребинский сомневается в том, что под грузом плохих новостей Порошенко начал терять не только контроль над ситуацией в стране, но и контроль над самим собой, о чём могли бы свидетельствовать его последние нападения на сограждан, например, срыв шапки с девушки в толпе, выбивание смартфона из рук избирателя, задавшего неприятный вопрос.

«В поведении Порошенко нет ничего неожиданного. То, что он позволяет по-хамски себя вести, срывает с людей шапки – это лишь говорит об уровне его культуры. Ничего удивительного в этом нет», – продолжил эксперт.

«Административная вертикаль работает на него, система скупки голосов «Сетка» (так украинские журналисты назвали систему Порошенко по массовому подкупу избирателей – прим. ВЗГЛЯД) тоже работает - и в неё вовлечены мэры городов, губернаторы, директора тюрем, психбольниц и так далее», – продолжил Погребинский.

«Кроме того, он контролирует около 90% медийного ресурса страны. Даже условно оппозиционные каналы вынуждены как-то маневрировать и выполнять часть своих обязательств по рассказу о том, какой из Порошенко замечательный президент. В противном случае их могут закрыть или натравить на них ручных СБУшных радикалов. Так что Порошенко продолжает ситуацию контролировать», – резюмировал Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной Рады Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко», заявив, что уже давно находится с действующим президентом Украины по разные стороны баррикад. Напомним, Найем был одним из организаторов Евромайдана в Киеве, в результате которого на Украине пять лет назад произошел государственный переворот.

Также с аналогичными заявлениями выступили его коллеги по фракции Светлана Залищук и Сергей Лещенко, которые известны тесным сотрудничеством с американскими НКО и магнатом Джорджом Соросом.