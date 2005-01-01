В Киеве объяснили, зачем Порошенко сорвал шапку с задавшей ему вопрос про Шария девушки

В администрации президента Украины объяснили инцидент в ходе встречи Петра Порошенко с жителями Запорожья, когда он сорвал шапку с девушки, спросившей у него про медиаэксперта и блогера Анатолия Шария.

Происшествие объясняется «случайностью», сообщает «Новое время».

Речь идет о видео, которое появилось после встречи Порошенко с жителями Запорожья. Он пожимает руки участникам встречи. Одна девушка задает ему вопрос про Шария, после чего Порошенко хватает ее за шапку и срывает с головы.

Позже Анатолий Шарий опубликовал полное видео, на котором видно, что еще одна девушка сразу после этого снова попыталась задать президенту Украины тот же вопрос, но ее быстро оттерла охрана Порошенко.

Блогер в своем Facebook отметил, что СМИ, в том числе российские, в основном «также не расслышали» слова о Шарие, выбесившие Порошенко».

«Я официально Тот, Кого Нельзя Называть», – заявил Шарий.

В январе Порошенко во время томос-тура выбил смартфон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос.