Порошенко лично выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос мужчины

Президент Украины Петр Порошенко во время томос-тура выбил смартфон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос.

Видео инцидента опубликовал в своем канале на YouTube блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Он не указал, в каком городе произошел инцидент.

На видео Порошенко идет среди жителей Украины, которые с ним фотографируются. Автор ролика начинает задавать ему вопрос, после чего президент Украины, даже не пытаясь дослушать мужчину, выбивает у него из рук телефон.

Затем к мужчине подходят полицейские и люди в гражданском, которые долго пытаются выяснить у него содержимое рюкзака, а также выясняют его фамилию и имя. Мужчина представляется Алексеем Кирилловичем Вронским, однако ни полицейский на площади, ни его коллеги в отделении не узнают в этих данных персонажа произведения «Анна Каренина».

Полицейские также называют мужчину провокатором и «российским сепаратистом».

Шарий предполагает, что Порошенко испугался вопроса о свободе слова в стране.

В начале года телеканал «112 Украина» выступил с заявлением, в котором обвинил Порошенко в давлении на свободу слова.