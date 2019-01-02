«112 Украина» обвинила администрацию Порошенко в давлении на свободу слова

Телеканал «112 Украина» заявил, что администрация президента Украины Петра Порошенко блокирует рассмотрение петиции о недопущении давления на свободу слова, которая еще в ноябре набрала необходимые 25 тыс. голосов.

«Администрация президента до сих пор не посчитала все голоса. Осталось всего несколько сотен голосов и несколько дней! Мы просим всех, кто еще не проголосовал по какой-либо причине, – поддержите «112 Украина» и NewsOne. Или не спрашивайте потом, почему ни на одном телеканале не говорят правду», – говорится в заявлении на сайте телеканала.

Отмечается, что читатели сайта телеканала уже давно заметили проблемы со счетчиком подписей, о чем сигнализировали порталу. После этого телеканал обратился к техслужбе, которая обеспечивает работу сайта петиций. Там сообщили, что это технические проблемы, однако их до сих пор – спустя полтора месяца – так и не решили.

«Что это, если не попытка ограничить право украинцев высказывать свою позицию? Ведь уже очевидно, что дело там вовсе не в каких-то «технических проблемах», а все намного глобальнее. Тем более что недавно мы получили ответ из администрации президента, где уже звучала новая версия: они проверяют подписи на достоверность», – говорится в заявлении.

Речь идет о том, что специальное подразделение администрации президента Украины направило более 15 тыс. писем по электронным адресам, указанным при подписании, но на 6 декабря только с трех адресов поступило подтверждение.

«Мы не будем говорить об очень избирательном подходе, при котором проверяется только эта петиция», – заметил телеканал.

В середине декабря собственник швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац заявил, что продает телеканал «112.Украина» и выходит из медиабизнеса на Украине из-за «комплексных проблем с обеспечением свободы слова».